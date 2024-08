Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer zoektocht vermiste jongen (8) Maasvlakte: ‘Laten we hopen, bidden, meeleven’

De politie is vanmorgen weer begonnen met zoeken naar de jongen van 8 jaar. Hij raakte gisteren aan het begin van de avond vermist in zee bij de Maasvlakte. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er „alles op alles wordt gezet om hem te vinden”.

Oproep politie over Maasvlakte

De politie roept mensen op om opvallende zaken te melden. Benadrukt wordt dat zij niet zelf op zoek moeten gaan. „Als iemand toevallig iets opmerkt, vragen we hen dit bij ons te melden,” aldus de woordvoerder over de zaak van de verdwenen jongen van de Maasvlakte.



Om 18.15u is er een jongen van 8 jaar te water is geraakt aan de #Noordzeeboulevard #Maasvlakte. Samen met de brandweer hebben we gezocht naar het jongetje. Helaas is het kindje nog niet gevonden. We stellen alles in werking om hem te vinden. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) August 17, 2024

Gisteravond meldde de politie al dat de kans heel klein was dat de jongen nog levend uit het water kon worden gehaald. „De stroming en het getij maken dat het niet meer aannemelijk is dat de jongen gevonden wordt op de plaats waar hij te water is geraakt”, meldde de politie toen.

Nog een jongen en een man vermist

Een andere jongen was tegelijk en op dezelfde plek vermist geraakt. Hij werd snel levend gevonden en uit het water gehaald. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De jongens waren op het strand aan de Noordzeeboulevard op het zuidelijke deel van de Maasvlakte. Dit gebied hoort bij de haven van Rotterdam. Er loopt een groot strand omheen.

In zee bij Scheveningen raakte gisteren bovendien een man van 40 jaar vermist. Hij ging zwemmen, maar keerde niet terug. De politie zocht naar hem en vroeg via een melding op Burgernet het publiek naar de vermiste zwemmer uit te kijken. Vandaag werd bekend dat de man terecht is. Hij is „in goed gezondheid aangetroffen”.

Meeleven met Maasvlakte-zaak

Op X leven veel mensen mee met de hulpdiensten die zoeken bij de Maasvlakte en in de regio. En vooral met de familie van de vermiste jongen. Zo schrijft iemand: „De familie van de 8-jarige jongen die gisteren bij de Maasvlakte vermist raakte in zee, leeft in de hel. Laten we hopen, bidden, meeleven. Hulde aan politie, kustwacht en reddingsbrigade.”



Vandaag gaat de zoektocht naar het vermiste kind op de Maasvlakte verder, een enorm groot gebied zoals je kan zien via de webcam daar: https://t.co/wEteI1mwNH 😟 pic.twitter.com/jowXnQxMvl — bekijkhet.nu 🌷 🎯 (Bram) 🇪🇺🇳🇱 (@bekijkhet_nu) August 18, 2024



Politie heli gaat verder met zoekactie boven Maasvlakte.. 🙏🏻 — Henri (@Papahen68) August 18, 2024



Een jongen van 8 jaar is zaterdag aan het begin van de avond vermist geraakt in zee bij de Maasvlakte. Volgens een woordvoerster van de politie Rotterdam is de kans dat de jongen nog levend uit het water wordt gehaald heel klein.https://t.co/CLW9gdcXra — De Telegraaf (@telegraaf) August 17, 2024

