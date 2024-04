Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbijsterd over eis in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

De bus op de oprit van de buurman is Anna uit Ter Apel een doorn in het oog, bleek gisteravond in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Die blokkeert namelijk het uitzicht uit het zijraam van haar huis. Maar buurman Leo denkt dat ze een heel ander probleem heeft. En ook de kijkers snappen niet waar het probleem in zit.

Vorige week was nog te zien nog hoe presentator Viktor Brand zich in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak volledig uitleefde en zijn innerlijke kind ruim baan gaf. De ruzie draaide om geluidsoverlast en als experiment moest de presentator alle geluiden nadoen.

Veiligheid

Deze week stond er een andere ruzie op de agenda. De bestelbus van de buurman blokkeert het uitzicht volgens Anna, die in het Groningse dorp Ter Apel woont. „Het neemt een stukje veiligheid van mij weg. Iedereen in de buurt weet hoeveel overlast wij hebben van veiligelanders.”

Bovendien gaat de buurman volgens Anna over zijn erfgrens heen en filmen zijn camera’s op haar erf. „Als ik ‘s morgens uit mijn bed kom, dan loop ik in mijn nachtkleding, achter het huis met mijn hondje en dan word ik gefilmd.”

Onbegrip in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Buurman Leo vindt het ook jammer voor haar dat zijn buurvrouw tegen de werkbus aan kijkt, maar ‘dit is de situatie’, vindt hij. Het is immers zijn grond en hij mag de bus parkeren zoals hij wil, zegt hij in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. „De buurvrouw wil steeds vaker bepalen wat ik op mijn erf moet doen. Nu is het laatste dat ik mijn bus moet wegzetten. Maar ik bepaal wat er op mijn grond gebeurt, mijn buurvrouw heeft daarover niks te zeggen.”

Leo, die sinds 13 jaar in Nederland woont, kan eigenlijk maar één reden bedenken waarom zijn buurvrouw doet zoals ze doet. „Ik vermoed dat het ermee heeft te maken dat we vreemdelingen zijn.”

Maar dat is volgens Anna absoluut niet het geval, legt ze uit in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. „Als het Nederlanders waren geweest had ik precies hetzelfde gedaan.” Toch kan de afkomst wel een rol spelen in de onenigheid, denkt ze: „Misschien omdat de buurman niet van Nederlandse afkomst is, dat het misschien een taalbarrière is dat hij het niet helemaal begrijpt, of de regels van het kadaster niet begrijpt.”

Maar voor Leo is het duidelijk. „Waar gaat het nu over, die paar centimeters. Ze wil gewoon zeuren en pesten op de een of andere manier.” En ook de kijkers begrijpen Anna’s probleem niet, zo blijkt op X.



Mensenkinderen waar gaat dit over??? #mrfrankvisser — Danny 🧚🏻‍♀️ (@dannylangendijk) April 29, 2024



Echt dit is gewoon zeuren om het zeuren. Sneu #mrfrankvisser — Mandy (@kwonxjiyong) April 29, 2024



Wel opvallend dat het doorgaans kneiterracistiche Twitter nu massaal roept dat buurvrouw wel degelijk racistisch is. Dan heb je het wel voor elkaar hoor.. #mrfrankvisser — Anna van den Berg (@Anna_vdBerg) April 29, 2024

Tot vlak voor de zitting hoopt Leo dat vooral de ruzie wordt opgelost. „Het mooiste zou zijn dat het goed zou komen, gewoon menselijk met elkaar omgaan. Een klein beetje hoop daarop durf ik te hebben.”

Mr. Frank Visser beslist dat de schutting van Leo inderdaad een paar centimeters over de erfgrens staat, maar dat de bus mag blijven staan. Maar of het de kou uit de lucht haalt, dat is maar sterk de vraag.

