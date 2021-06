Waarom de docu over familie Irene Schouten en zieke moeder zo indrukwekkend is

Je hebt van die documentaires waarvan je zegt: die moet iedereen gezien hebben. De docu over de schaatsfamilie van Irene Schouten en de moeder met de hersenbloeding is er zo eentje.

Nou ja moet, niets moet natuurlijk. Maar Het Leven gaat niet altijd over tulpen is op z’n minst een aanrader. De EO-uitzending trok gisteravond op NPO 2 wel bijna 300.000 kijkers. Maar in de tijden ‘vol azijn’ gun je de makers wat meer.

Irene Schouten en haar familie

Regisseur Barbara Makkinga volgde het West-Friese gezin Schouten twee jaar lang. Daarbij stonden niet de schaatssuccessen van de kinderen centraal, integendeel. Het gaat vooral om moeder Jolanda, die enkele jaren geleden getroffen werd door een zware hersenbloeding. Vijf dagen per week woont zij in een verzorgingshuis. In het weekend is zij thuis in Andijk. De manier waarop haar man Klaas en vier kinderen met Jolanda omgaan is indrukwekkend en hartverwarmend. Zo ga je om met andere mensen. Het is iets waar velen nog iets van kunnen leren, zeker in de ‘nogal onvriendelijke’ coronatijd.

Natuurlijk komt het schaatsen aan bod. De snel populair geworden Irene Schouten (28) is op haar afstanden inmiddels een wereldtopper. Zij is op dit moment wereldkampioene 5000 meter en ploegenachtervolging. Eerder greep Irene al twee wereldtitels op de massastart en een bronzen medaille op dezelfde discipline tijdens de Olympische Winterspelen. Ook broer Simon Schouten is een begenadigd schaatser. Klaas jr. en Catherine zijn dat niet.

Bedrijf met 20 miljoen tulpen

Ondanks het drukke schaatsleven, zetten de talenten zich in op het enorme tulpenbedrijf in Andijk. Vooral Simon en Klaas jr. 20 miljoen tulpen worden er momenteel gekweekt. Dat aantal moet in de toekomst naar 60 miljoen. Ondertussen wil vader Klaas ‘de tent’ aan zijn kinderen overdragen, maar ja, hoe… Dat leidt tot wat frictie zo hier en daar en vooral West-Friese nuchterheid. Geschreeuwd wordt er namelijk nooit. Als Catherine het even niet meer weet, draait ze zich maar om naar haar moeder. „Mam, wat vind jij er nou van?” Een vraag die door de hersenbloeding niet wordt beantwoord. Een beetje praten kan Jolanda nog wel, maar een mening geven over zo’n familievraagstuk… nee.

Slechts één keer voelt de docu wat ongemakkelijk. Dit als vader Klaas bij een schaatswedstrijd van Simon in Lapland zich misdraagt als zo’n ouder die je liever niet ziet. Hij kaffert de leiding van Simons ploeg totaal misplaatst uit. En dat voor een man die verder zo rustig is. En aandoenlijk vertelt hoe het leven is geworden na de hersenbloeding van zijn vrouw.



De hersenbloeding en de familie Schouten

Diezelfde moeder en haar behulpzame kinderen en man maken de meeste indruk in Het leven gaat niet altijd over tulpen. Oneerbiedig gezegd ‘sjouwen zij wat met Jolanda’ af. Of Jolanda nou tientallen meters moet worden getild voor een fotosessie in een tulpenveld of al die keren dat zij in haar bed moet worden gelegd… Ze doen het onvermoeibaar. Dat is ook wel een West-Friese karaktertrek. „Dat doe je gewoon”, zeggen ze in de kop van Noord-Holland. En als Jolanda een keertje moppert? Dan reageer je rustig en vraag je wanneer ze weer een keer gaat lachen. Daar kwam nog bij dat de Schoutens tijdens de eerste lockdown door corona tijdenlang alleen maar naar hun moeder konden zwaaien. Iets wat veel kijkers waarschijnlijk zelf ook hebben meegemaakt.

Niet alleen Metro kon de docu over Irene Schouten en haar familie gisteravond waarderen. Op sociale media is zowaar geen negatief bericht te vinden, maar louter bewondering.



Was het misschien wel de docu ‘Het leven gaat niet altijd over tulpen’ dat ik vannacht zo veel, vaak en zo lang wakker was?

Pfffft wat was dat indrukwekkend om te zien.

Een hardwerkende, sportieve familie met een moeder die getroffen werd door een hersenbloeding.

Heftig ook — Esther Zijlstra (@EzZijlstra) June 8, 2021



Wat een indrukwekkende, pure en respectvolle documentaire is: Het leven gaat niet altijd over #Tulpen over familie Schouten. Diep respect hoe zij met hun moeder Jolanda omgaan. Wat een liefde voor elkaar!! — Jan Julius Buwalda ⭕️ (@Jan_Julius) June 7, 2021

Aantal blikken: 4 uit 5. Eerder besprak Metro voor Blik op de Buis onder meer ook Petit Chateau en De Kinderen van Ruinerwold.

Wil je Het leven gaat niet altijd over tulpen terugkijken? Dat kan hier.