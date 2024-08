Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schaarste op de woningmarkt: Maxine trekt met haar gezin in een caravan door Europa

Er is schaarste op de woningmarkt en om een huis te vinden voor jezelf of bijvoorbeeld je kinderen, moet je soms creatieve oplossingen verzinnen. Maxine de Vries (33) woont met haar partner Matthijs en hun vijfjarige zoontje Merlin in een caravan en trekt rond door Europa.

Maxine en Matthijs zijn al vanaf 2018 op zoek naar een woning. „We woonden in Amsterdam, in een huurappartement”, vertelt ze. „Dat was superduur. Omdat ik zwanger raakte, wilden we verhuizen naar een huis met een tuin, in een rustiger en groener gebied. Vervolgens zijn wij van hot naar her gegaan.”

Uiteindelijk kwamen ze terecht in een vrijstaand huis in Teuge, een klein dorpje vlakbij Apeldoorn. „We zijn allebei luchtvaartfan, het beviel erg goed. Ik werkte ook op vliegveld Teuge”, vertelt ze. Maar er was een keerzijde. „Het huurhuis was veel te groot en had totaal geen isolatie, we betaalden ons blauw aan energie. Ik werkte op het vliegveld, maar dat hield niet over. De financiën werden zo’n groot probleem, dat we van ons spaargeld aan het eten waren.”

Wonen in een caravan door schaarste op de woningmarkt

Hun zoontje, hij is inmiddels vijf jaar, is zijn jonge leven al vier keer verhuisd. Telkens kregen ze een tijdelijk huurcontract, voor maximaal twee jaar. Daarna moesten ze weer verkassen.

Uiteindelijk hakten Maxine en haar partner de knoop door. Ze besloten te gaan reizen. „Dat hebben we vrij rigoureus besloten”, vertelt Maxine. „We zijn eerst een paar maanden naar Bali geweest, waar een deel van ons hart ligt. Maar inmiddels vliegen we niet meer, vanwege de impact op het klimaat.”

Na hun reis naar Bali lukte het nog steeds niet om betaalbare woonruimte te vinden in Nederland. „We wilden heel graag een stukje grond met een tiny house kopen”, vertelt Maxine. „Ik ben het gesprek aangegaan met de gemeenteraad, fracties en wethouders, maar er was vrijwel niets mogelijk. Dat is heel erg jammer.”

Het gezin van Maxine valt tussen wal en schip. Voor een sociale huurwoning lag hun inkomen te hoog, maar ze verdienden net niet genoeg om een koophuis, met alle bijkomende kosten, te kunnen betalen.

Elektrische caravan

Omdat het extreem moeilijk was om woonruimte te vinden, kocht het stel een elektrische caravan, als een soort noodoplossing. Puur door de woningcrisis waren ze genoodzaakt op zoek te gaan naar alternatieven. „Met de aankoop van een caravan wisten we het om te buigen. We woonden eerst in Nederland, maar vorig jaar gingen we de grens over. En dat bevalt beter dan ik ooit had kunnen denken”, vertelt Maxine. „Vroeger hield ik echt niet van kamperen, maar inmiddels blijven we het grootste deel van het jaar in de caravan. Ook verblijven we af en toe bij familie.”

Duurzaamheid

Maxine en haar partner reisden ruim een half jaar door Europa met hun elektrische caravan. Ze overnachtten veelal op gratis camperplaatsen en trokken van de ene naar de andere plek. „We waren vooral in Frankrijk, Spanje en Portugal. Tot we een stukje grond vonden”, vertelt Maxine.

Het stel vindt duurzaamheid erg belangrijk. Ze zijn daarom bezig met de aanplant van een ‘luchtvaartemissiebos’. „Dat is een bosplantproject, dat ook wel een compensatiebos wordt genoemd”, legt Maxine uit. „Wij laten een enorme voetafdruk achter op deze wereld, mede doordat we naar Bali waren gevlogen. Dat heeft een schadelijke impact op de aarde, we wilden de natuur iets teruggeven”, vertelt ze over haar motivatie. Het bos bestaat voornamelijk uit inheemse boomsoorten uit Portugal, dat komt de biodiversiteit ten goede.

Kostenefficiënte manier van leven

Naast dat ze veel genieten van de ervaringen die ze opdoen, besparen ze flink op de kosten, doordat ze geen vaste lasten hebben. Het enige wat ze kwijt zijn, is geld voor de boodschappen, stroom en elektra voor de caravan en de auto, naast de andere kosten voor onder meer verzekeringen. „Als je reist, kun je op gratis camperplaatsen terecht. Aan onze manier van leven zijn bijna geen kosten verbonden, behalve dan de aanschaf van de caravan. Daardoor hoeven we niet meer te teren op ons spaargeld”, vertelt Maxine.

Ook heeft ze een andere baan gevonden: ze werkt nu voor een non-profitorganisatie, Safe Landing, dat zich inzet voor verduurzaming van de luchtvaartsector. „Ik werk parttime op afstand, samen met collega’s uit het VK. Dat is ongelooflijk leuk om te doen.”

Toekomst

Hoe de toekomst eruit ziet, is erg onzeker. Maxine en Matthijs willen een soortgelijk bosplantproject starten in Nederland, maar dat lijkt spaak te lopen, doordat er geen grond beschikbaar is.

Hun zoontje Merlin doet het erg goed, maar ook voor hem willen ze terug naar Nederland. „Het reizen is een zegen voor hem geweest, hij vermaakt zich prima. Wel moeten we onze eigen plek hebben, zodat ons zoontje naar school kan in Nederland.”

Avontuur

Van het hele avontuur heeft ze enorm veel geleerd, vertelt ze. „Het was best spannend om in het diepe te springen. Ik was altijd heel berekenend en had een stip op de horizon nodig. En toen leefde ik ineens in een situatie, waarbij je op de dag zelf niet weet waar je die nacht slaapt. Maar het is wel gelukt, en het bevalt uitstekend. Toch zou ik liever willen dat het in Nederland anders wordt qua woonsituatie.”

