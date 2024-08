Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huren weggegooid geld? Daar denkt deze miljonair anders over en hij legt uit waarom

‘Huren is weggegooid geld’, dat heb jij vast ooit iemand horen zeggen of wellicht zelf gezegd. Maar financieel kenner en miljonair Ramit Sethi denkt daar anders over. En hij legt uit hoe dat zit.

Ramit Sethi is een zogenoemde selfmade miljonair en bekend van de Netflix-serie How to Get Rich en auteur van de bestseller I Will Teach You To Be Rich.

Ramit Sethi vindt huren geen ‘weggegooid geld’

Hij werpt een andere blik het huren van een huis. Veel mensen claimen dat huren weggegooid geld is. Dit omdat je iedere maand een bedrag aan de verhuurder overmaakt. In tegenstelling tot een koophuis, waarbij je maandelijks hypotheek betaalt om zelf eigenaar van het huis te worden. In Nederland geldt overigens sinds juli de Wet Betaalbare Huur. Een wet die voor de nodige tumult zorgt.

Maar Sethi vindt huur betalen geen geld weggooien, benadrukt hij tegen CNBC. Hij ziet dat namelijk anders. „Je betaalt voor een dak boven je hoofd. Je betaalt de verhuurder om de woning te onderhouden en je betaalt voor het gemak en de flexibiliteit om aan het einde van je huurcontract te kunnen vertrekken.”

Huis bezitten kost ook geld

Want volgens Sethi realiseert niet iedereen zich dat een woning bezitten ook geld kost. Kosten die je betaalt naast de maandelijkse hypotheek. Zo noemt hij kosten die komen kijken bij de aankoop van een huis, onroerendgoedbelasting, verzekeringen, nutsvoorzieningen, kosten voor de vereniging van eigenaren en reparaties.

Daarnaast betaal je hypotheekrente. Als die rente hoog is, noemt Sethi dat net zozeer ‘weggegooid geld’. Daarom stelt hij dat kopen echt niet in alle gevallen beter is dan huren. Dat betekent overigens niet dat het kopen van een huis geen goede investering kan zijn. Hij benadrukt dat een hoop mensen geld verdienden met de gestegen huizenprijzen van de afgelopen jaren. Maar hij benadrukt ook dat de woningmarkt er niet altijd hetzelfde uitziet.

Belangrijke prestatie

Uit de ervaring van Sethi blijkt dat huizenkopers niet altijd alle bijkomende kosten van het verwerven van onroerend goed onderzoeken, vooral niet als ze eenmaal hebben besloten dat ze een eigen huis willen bezitten. Dat komt omdat eigen woningbezit in onze maatschappij wordt gezien als een belangrijke prestatie, iets ‘diep ingebed in de psyche’, stelt de ondernemer.

Sethi noemt het kopen van een huis een grote beslissing, waar je als koper goed over na moet denken en alle cijfertjes zorgvuldig moet doornemen.



