Het gaat flink zomeren: volgende week tropische hitte verwacht

Volgende week maandag en mogelijk zondag al lokaal kan het tropisch heet worden in Nederland. Volgens Weeronline is het nog afwachten hoe warm het precies wordt, maar op de meeste plaatsen stijgt het kwik tot boven de 30 graden.

Deze week is het woensdag koeler dan de voorgaande dagen: buien trekken in oostelijke richting over het land en verdrijven de warmte. ‘s Middags is het droger en zonniger bij een temperatuur van 22 graden tot lokaal 25 graden in het oosten. Donderdag verloopt droog met flinke zonnige perioden en een maximumtemperatuur van 23 graden. Vrijdag is het bewolkt en trekt er regen van west naar oost over het land; in de middag klaart het op. Het wordt 22 tot lokaal 25 graden.

In het weekend is het wat Weeronline noemt „vrij normaal Hollands zomerweer”. Dat wil zeggen dat er zaterdag flinke perioden met zon zijn en vooral landinwaarts stapelwolken. Het blijft droog bij een temperatuur van 23 graden in het westen tot 25 tot 26 graden in het (zuid)oosten. Aan zee en op de Wadden staat een vrij krachtige wind. Ook zondag is het droog en volop zonnig. Het wordt 26 tot 29 graden, op de Wadden is het met 24 graden wat koeler. Zondagmiddag waait op de stranden een zwakke zeewind.

Door de aanvoer van warmere lucht komt de temperatuur maandag op de meeste plaatsen boven de 30 graden uit. De dagen erna daalt het kwik weer geleidelijk en wordt het licht wisselvallig met regelmatig buien en zon.

ANP

