Valentijn Driessen sneert richting Rob Kemps: ‘Iedereen te besodemieteren’

Valentijn Driessen sneerde gisteravond in Vandaag Inside Oranje richting Rob Kemps. Driessen blijkt niet onder de indruk van zijn Snollebollekes-act en schroomde niet om dat recht in Kemps’ gezicht te zeggen.

Vandaag Inside Oranje zit er bijna op. Nederland is immers uitgeschakeld op het EK, waardoor woensdagavond Johan Derksen nog ‘volkomen voor lul’ aan tafel zat.

Valentijn Driessen hekelt oranjeparade EK

Gisteravond verschenen onder meer ‘kijkcijferkanon’ Valentijn Driessen en Snollebollekes-gezicht Rob Kemps bij Vandaag Inside Oranje. Driessen staat bekend als degene die altijd wel iets op te merken heeft. Op eigenlijk van alles en nog wat. Zo ook op de oranjeparade tijdens het EK in Berlijn en op de act van Kemps.

„Ik wil niet blasé zijn maar ik kwam in die oranjeparade terecht en dat gun ik werkelijk helemaal niemand. Dat is zó verschrikkelijk”, aldus de altijd optimistische Driessen. „Ze willen met je op de foto. Dat vind ik helemaal niet erg, maar eerst staan ze te zeiken tegen een boom en dan staan ze hem af te schudden en dan heb je van die zeikhanden en die zitten dan in je nek. Verschrikkelijk gewoon.”

Rob Kemps blijkt optimistischer

„Dan moet je er ook niet naartoe gaan”, regeert Kemps op de klaagzang van Driessen. Waarna Driessen verklaart: „Nee, maar ik kwam erin verzeild, want we waren de weg kwijt in dat Dortmund en eerder al ook in Berlijn. Nee, ja, het is echt verschrikkelijk, werkelijk waar.”

Kemps is optimistischer ingesteld. „Maar goed, ze doen geen vlieg kwaad en ze betalen allemaal onze diesel, dus ik vind het heel vervelend dat jij…” Driessen onderbreekt hem: „Als die mensen blij zijn, prima, maar val mij er dan niet mee lastig, zou ik zeggen. Ik vind het hartstikke leuk en ik gun ieder z’n plezier, maar ik geniet daar niet van, nee.”

Valentijn Driessen hekelt Snollebollekes-act

Later noemt Driessen dat Kemps niet zelf zijn eigen liedjes zingt. „Nee, ik schreeuw over de plaat heen. ‘Nondeju! Oh, heerlijk! Nou ja!’”, aldus de Snollebollekes-artiest

Driessen: „Nou ja, als je zo je geld kunt verdienen is het natuurlijk geweldig, door iedereen te besodemieteren.” Waarna ook Wilfred Genee reageert. „Wat zeg je nou?!” Waarna Driessen nogmaals herhaalt dat Kemps niet zingt.

Maar dat ontkracht Kemps. „Ik zing zeker wel. Kom langs in het Gelredome. Ik zing wel, alleen kijk: John de Bever, dat is een zanger, Tino Martin ook. Die zingt. Of Tom Jones. Dat zijn zangers. Maar ik moet feest maken. Ik zeg altijd: ‘Ik kan niet dansen, ik kan niet zingen, ik ben ook niet Brad Pitt, maar ik breek wel de hele tent af’, en dat doe ik.”

Hier zie je het fragment over Snollebollekes terug:

Johan Derksen neemt het op voor Rob Kemps

En dan bemoeit ook Derksen zich in het gekissebis. „Nee, maar dat doe je ook goed en daar doen we ook helemaal niet minachtend over, want krijg mensen maar eens zo gek.”

Maar Driessen is niet zo onder de indruk. „Dat is echt niet zo moeilijk hoor. Als mensen bij elkaar zijn, doen ze de meest gekke dingen. Er zijn mensen die 1600 euro betalen voor een kaartje. Ben je gek dan of niet?”

Waarna Derksen concludeert: „Ik denk dat de mensen die daar van links naar rechts gaan ook heel veel kijkers van ons zijn.”

