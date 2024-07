Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen ‘volkomen voor lul’ aan Vandaag Inside Oranje-tafel

Menig Nederlander had hoge verwachtingen van de EK-wedstrijd tegen Engeland gisteravond. Maar helaas verloor het Nederlands elftal van de Britten. En kennelijk had ook Vandaag Inside Oranje-gezicht Johan Derksen dat niet helemaal zien aankomen.

Gisteravond verloor Nederland de halve finale van het EK tegen Engeland met 2-1. Een flinke domper voor een hoop voetballiefhebbers. Want het vertrouwen in de EK-wedstrijd van gisteren was niet eerder zo hoog.

Ook Johan Derksen had hoge verwachtingen EK

Ook Johan Derksen had kennelijk hoge verwachtingen. Derksen zat namelijk in volledige oranje kostuum aan de Vandaag Inside Oranje-tafel. Maar ja, als Nederland dan de EK-wedstrijd verliest, dan voelt dat toch een beetje anders.

„Ik zit volkomen voor lul na de nederlaag van Nederland, in een belachelijk oranje jasje”, aldus Derksen die er ook om moet lachen. Ook Wilfred Genee geeft toe dat de kledingkeuze van Derksen nu een beetje ‘mosterd na de maaltijd is’. „Dat ziet er echt niet uit, eerlijk gezegd.”

„Maar ik had er niet op gerekend dat ze zouden verliezen”, reageert Derksen ter verdediging van zijn oranje pak. Overigens is dit volgens Derksen voor het eerst, in de 26 jaar dat hij op televisie is, dat hij naar eigen zeggen voor lul zit. „Dat is toch niet zo veel?”

Vandaag Inside Oranje-tafel reageert op penalty

Scheidsrechter Felix Zwayer kwam er gisteravond niet al te best van af. De Duitse scheidsrechter gaf onder meer een strafschop vanwege een actie van Denzel Dumfries. Maar een hele hoop toeschouwers vonden die beslissing onterecht. Scheidsrechter Bas Nijhuis zat ook in de Vandaag Inside Oranje-studio en reageerde dat hij de penalty, die Nederland tegen kreeg, niet nodig vond. En daar sloot de Vandaag Inside Oranje-tafel zich bij aan. Overigens werd ook door een hoop Britten uitgesproken dat de strafschop onterecht was.

Je kijkt Vandaag Inside Oranje terug via KIJK

Vorige Volgende

Reacties