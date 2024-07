Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drugsgebruik? Maan reageert op geruchten die afgelopen tijd over haar klonken

Zangeres Maan is een tijdje uit de schijnwerpers geweest. Ze is inmiddels terug met nieuwe muziek en reageerde op tv bij Humberto à Paris gisteravond op alle geruchten die de laatste tijd rond haar klonken.

Maan brak als 18-jarig meisje ooit door bij programma The Voice en daarna nam haar carrière een vogelvlucht. Ze trad zo’n beetje op ieder festival op, veroverde Nederlandse hitlijsten en verscheen veelvuldig op televisie.

Maan aan tafel bij Humberto à Paris

Ze kreeg uiteindelijk een relatie met Goldband-lid Karel en verdween een tijdje van de radar. Die afwezigheid bleek voer voor roddelkanalen om allerlei geruchten de wereld in te slingeren.

Maan vertelt aan tafel dat het goed met haar gaat. „Ik heb het afgelopen jaar iets rustiger aan gedaan. Ik had behoefte, na acht jaar hard werken, om uit te zoeken wie ik ben in deze drukte, constant optreden, gaan, maken en doen. Een stapje terug, te reizen en meer te zien van de wereld. En te voelen: ‘Vind ik het nog leuk wat ik doe?'”

Nieuwe muziek

Ze is naar eigen zeggen veranderd en wilde zonder buitenwereld en social media naar zichzelf op zoek. Waarna presentator Humberto Tan vraagt of er directe aanleiding voor die keuze was. Dat ontkracht Maan. Ze wilde graag reizen en daar kreeg ze de kans voor.

Maan heeft inmiddels een andere stijl als het over haar muziek gaat. Tan noemt op dat haar huidige muziek moeilijker ontvangen wordt. „Ik vind het niet zo erg, als ik eerlijk ben. Ik heb bewust deze keuze gemaakt en ik wist in mijn achterhoofd: het kan heel goed dat een groep mensen het niet meer leuk vindt. En het kan ook goed dat een nieuwe groep mensen het wel leuk vindt. Maar ik wil niet leven naar de verwachtingen van wat mensen van mij willen.”

Maan reageert op geruchten drugsgebruik

Ze wil doen wat ze zelf wil, benadrukt ze. „En of het succesvol is of niet, dat maakt me niet zoveel uit. “

Daarna kaart Tan aan dat er gespeculeerd werd over drugsgebruik. Maan: „Het is bizar wat er ontstaat als je niet uit jezelf dingen laat weten. Het ging top met mij. Ik was lekker op vakantie en ik lag met kokosnoot in mijn hand en las dat soort dingen. Het lijken verhalen waar mijn naam opgeplakt is, maar het gaat niet over mij. Dit hele stuk van de media snap ik niet. Het is frustrerend en niet leuk, maar ik probeer er ook niet te veel mee bezig te zijn of me te verantwoorden. Want dat ben ik niet.”

Je kijkt Humberto à Paris terug via Videoland.

