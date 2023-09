Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barbara de Loor, de nieuwe Olga van Nederland in Beweging: ‘Dit op basisscholen? Meteen doen’

Barbara de Loor is vanaf morgen voorlopig nog even ‘die nieuwe Olga Commandeur van Nederland in Beweging‘. Voor 50-plussers, maar ook voor studenten die het programma als cult zien en de alcohol even uit hun brakke lichaam zweten. De oud-wereldkampioene schaatsen snapt dat wel en gaat er volle bak tegenaan.

Tot we het niet meer over Olga Commandeur (64) hebben natuurlijk. Er ging nog net geen nationale schok door de lage landen, toen Omroep MAX – geheel in stijl met bewegen – eind april bekendmaakte dat Commandeur ‘op stapte’. Maar een Nederland in Beweging-legende is zij natuurlijk wel. 23 jaar probeerde zij de spieren van wat oudere landgenoten soepel te houden, maar ze vond het mooi geweest.

De voormalig atlete werd op de valreep van haar Nederland in Beweging-loopbaan met haar man Frank nog even publiekslieveling in het RTL-programma Race Across The World.

Nieuw gezicht Barbara de Loor

Het tijdperk Olga Commandeur is echter voorbij. Barbara de Loor is het nieuwe gezicht tijdens de 24ste jaargang van Nederland in Beweging. Wat blijft zoals het was: Duco Bauwens als tweede presentator en de ‘gymblokken’ zijn gebleven. Fans die zich aanmelden om mee te ‘gymmen’ zien we in beeld vanaf morgen weer enthousiast meedoen.

Metro liep Barbara de Loor deze week tegen het lijf tijdens de seizoenspresentatie van de NPO op Mediapark Hilversum. Natuurlijk wil zij even over haar nieuwe uitdaging praten, graag zelfs.

Sportliefhebbers kennen Barbara de Loor al lang, van haar veertien jaar durende schaatscarrière. Ze was fit en is dat nog altijd. Volgend jaar mag Barbara de Loor vijftig kaarsjes uitblazen, maar dat is bepaald niet aan haar af te zien.

Barbara de Loor is ook ambassadeur voor IT4Kids en Spieren voor Spieren.

Barbara de Loor maakt zeven afleveringen per dag

Voor wie denkt: lekker relaxed baantje voor die Barbara de Loor, met uitzendingen van een kwartier… Maar Nederland in Beweging is voor het nieuwe gezicht heel andere koek. Liefst zeven afleveringen worden per dag opgenomen. „Elke aflevering neemt ongeveer een uur in beslag.”

Vind je het grote schoenen om in te stappen?

Barbara de Loor: „Nou ja… Olga heeft het toch maar 23 jaar gedaan. Nederland in Beweging heeft heel veel trouwe kijkers, dus dat maakt het wel spannend. Op zich is er aan het programma niet veel gewijzigd hoor, Duco is er natuurlijk nog bij. De oefeningen en de rode draad blijven ook hetzelfde. Misschien geef ik het door mijn topsportverleden een eigen touch, bijvoorbeeld met wat meer beenspieroefeningen. Ik blijf toch een schaatsster.”

Wie staan er thuis allemaal mee te doen eigenlijk?

„Het is Omroep MAX, dus de doelgroep zal 50-plus zijn. Maar we weten ook dat veel studenten meedoen, die vinden Nederland in Beweging gewoon cult. Je zult er versteld van staan wie er meedoen allemaal.”

Nederland in Beweging heeft heel veel trouwe kijkers, dus dat maakt het wel spannend.

Altijd sportgerelateerd

Wat heb je na je schaatscarrière gedaan?

„Ik ben eigenlijk een beetje in de sport gebleven en heb veel voor de schaatssport gedaan. Dan moet je denken aan clinics ter promotie van de sport en evenementen om de jeugd aan het schaatsen te krijgen. Ik heb regelmatig televisie gedaan, ook die programma’s waren allemaal sportgerelateerd.

🥇 Wereldkampioen Barbara de Loor haalde tijdens haar schaatscarrière mooie prestaties. Zo werd zij drie keer tweede op het NL Allround en haalde zij een keer brons op het EK Allround. Het duurde echter tot een jaar voor het einde van haar loopbaan dat zij haar grootste prestatie haalde. In het Duitse Inzell werd Barbara de Loor in maart 2005 wereldkampioen op de 1000 meter. Een jaar later nam zij afscheid tijdens de Olympische Spelen van 2006 in Turijn, het toernooi waar de ‘jonkies’ Ireen Wüst en Sven Kramer zich voor het eerst echt aan de wereld lieten zien.

Geheimzinnig telefoontje

Barbara de Loor, geboren Amsterdamse, heeft niet uit zichzelf op de baan bij Nederland in Beweging gesolliciteerd. „Ik kreeg een beetje geheimzinnig telefoontje omdat het stoppen van Olga Commandeur toen nog niet bekendgemaakt was. Omroep MAX probeerde een beetje af te tasten hoe ik zou reageren. Zo van ‘vind je Nederland in Beweging een leuk programma?’ en ‘zou je een keer mee willen doen?’, haha. Waarschijnlijk reageerde ik heel enthousiast en toen hoorde ik het onder embargo. Ik heb toen een keer proefgedraaid. Dat was leuk en ook best lastig. Zo moet ik precies op de maat van de muziek de oefeningen voordoen. Timing is dus super belangrijk in de presentatie.”

Vind je het spannend hoe er maandag op Barbara de Loor in Nederland in Beweging wordt gereageerd?

„Wel een beetje, ja. Maar ik heb al mijn liefde voor het in beweging zijn erin gegooid, meer kan ik niet doen.”

Nederland in Beweging voor kids

Zou er van Nederland in Beweging ook een scholierenversie moeten zijn, in een tijd waarin er op de basisschool veel minder gymles wordt gegeven?

Barbara de Loor knikt hard: „Meteen, als het zou kunnen. Er wordt inderdaad veel te weinig gegymd. Kinderen bewegen veel stijver en er is veel overgewicht al op jonge leeftijd. Zo’n format van Nederland in Beweging van een kwartier waarin alle spiergroepen aan het werk worden gezet. Een variatie van kracht, uithoudingsvermogen, balans en flexibiliteit…ja voor kinderen zou dat perfect zijn. En ze zouden het hartstikke leuk vinden ook.”

Nederland in Beweging zie je vanaf morgenochtend (4 september) elke werkdag om 10.15 uur bij Omroep MAX op NPO1.

