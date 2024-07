Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dealbreker als blijkt dat logé geen rijbewijs heeft in B&B Vol Liefde: ‘Dan ga ik terug naar huis’

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is maandag afgetrapt en dat is wederom smullen geblazen. Zo zagen we gisteravond de eerste date tussen Iris (57) en René (62). De B&B-eigenaresse knapte echter volledig af toe ze hoorde dat haar gast geen rijbewijs heeft.

Nederlanders blijven met liefde voor de buis kruipen voor B&B Vol Liefde. De liefdesperikelen van B&B eigenaren blijken al vier seizoen lang een beproefde formule.

Nog geen vonken tussen Iris en René in B&B Vol Liefde

In het Griekse Sparto is de vonk nog niet echt overgeslagen tussen B&B-eigenaresse Iris en logé René. Iris heeft ’s nachts nagedacht wat ze van ‘man nummer één’ vindt. „Ik vind hem een ontzettend lieve, hartelijke, aardige man, maar ik weet niet of hij een man voor mij is. Wat ik zoek is meer een party animal.”

Tegen haar schoonmaakster verzucht ze even later dat hij te saai is. René is zich van geen kwaad bewust. Hij noemt de sfeer „gezellig” tegenover de camera’s.

Sandra op bezoek: ‘Ze is irritant’

Iris’ vriendin Sandra komt op bezoek, wat nogal een domper is voor René. „Ik hoop niet dat ze in de weg gaat lopen. Dat ze te veel aandacht gaat vragen van Iris, want dat gaat ten koste van mijn tijd. Dat gaat niet. Dat mag niet. Sandra is lekker boeiend.”

Ze gaan met zijn drietjes lunchen in een authentiek Grieks restaurant. Daar doet René iets wat hij nooit doet: een wijntje meedrinken. „Ik drink geen alcohol, omdat ik het zo smerig vind. En zeker wijn”, legt hij uit. Of hij hiermee indruk probeert te maken weten we niet, maar volgens Sandra slaat hij de plank in ieder geval helemaal mis. „Deze man wil zelfs dingen voor mij gaan doen die hij zelf helemaal niet leuk vindt. Hij drinkt met de lunch een wijntje mee, terwijl hij dat vreselijk vindt. Dat moet hij gewoon niet doen.” Dat vertelt ze hem ook. „Als je iets niet lekker vindt, vind je het niet lekker. Al zou ik George Clooney ontmoeten en hij wil erwtensoep met mij eten, no way.”

René ergert zich ondertussen groen en geel aan Sandra. „Ik was liever alleen met Iris gegaan. Vooral omdat Sandra flink aanwezig is. Wat ik van Sandra vind? Heel erg irritant. Irritanti, op zijn Grieks.”

Gebrek een rijbewijs gooit roet in het eten

Dan glijdt het gesprek naar autorijden. „Je rijdt wel auto?”, vraagt Iris aan haar logé. „Nee, ik heb geen rijbewijs. Nooit aan toegekomen”, antwoordt hij. „Oh jeetje”, reageert ze verschrikt. „Dan zit je hier wel een beetje moeilijk. Dat is wel een must hoor, om hier een rijbewijs te hebben.”

Iris deelt haar zorgen aan de camera’s. „In Athene kun je prima zonder auto, maar hier zou je dat echt niet kunnen. Ik wil wel direct zo eerlijk mogelijk tegen hem zijn. Hem niet aan het lijntje houden.”

René denkt dat scooters misschien een oplossing kunnen zijn, maar dat raadt Iris niet aan. Ze zegt eerlijk dat ze het een minpuntje vindt dat hij geen rijbewijs heeft. „Dat geeft ook helemaal niet. Beetje jammer”, zegt hij. „Als dat voor jou een dingetje is, dan gaan we naar huis.”

René: „Ik moet even verwerken dat het om een rijbewijs gaat in plaats van liefde. Dat snap ik niet helemaal. Haar relatie valt of staat bij een rijbewijs. Die heb ik niet, dus dan zijn we snel klaar. Dan ga ik terug naar huis.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

