Actie in De Slimste Mens: ‘Zet Herman van der Zandt aan de kant’

Als iemand telkens tot de slimste mens wordt gekroond, wat doe je dan? Dan onderneem je actie. Daarom onstond gisteravond in tv-quiz De Slimste Mens spontaan de actie ‘Zet Herman van der Zandt aan de kant’. Niet helemaal serieus, maar toch…

Herman van der Zandt is vanaf de volgende zomer de opvolger van De Slimste Mens-presentator Philip Freriks. De voormalige NOS-man is echter zo dapper om aan de huidige editie mee te doen. En hóe. Van der Zandt speelt mee vanaf dag één en vorige week werd hij elke dag ‘de slimste mens’ van de dag. Bovendien komt hij soms lekker scherp uit de hoek.

Habtamu de Hoop in De Slimste Mens

Op X ‘weten’ sommigen al dat dat allemaal doorgestoken kaart is en dat Herman van der Zandt meespeelt met voorkennis. Maar dat is X, het social media-platform dat verworden is tot een plek waarbij ‘Twitteraars’ zonder of met zeer vage bron van alles weten. En daar gaat de genoemde actie in De Slimste Mens ook niet om. Die komt uit de koker van Tweede Kamerlid en speler Habtamu de Hoop, de Fries die volgens Johan Derksen geen Fries kan zijn.

Hier hoor je overigens een Metro-podcast met Habtamu, Happie voor zijn voetbalvrienden, over zijn werk.



Nieuwe naam voor Herman van der Zandt

„Vroeger was het Herman de Schermman, het is tijd voor een andere alias”, zegt Philip Freriks over Herman van der Zandt in het rijmpje aan het begin van De Slimste Mens. „We dopen hem Herman de Hersenpan.” Zijn laatste winst ging met de bekende hakken over de sloot, want als Habtamu de Hoop vrijdag één trefwoord meer had geroepen, dan was de Fries de slimmerik van de dag geweest. „Dat zit mij nog wel diep”, geeft De Hoop al dan niet gemeend toe. „Het motto van deze uitzending is wat mij betreft ‘Van der Zandt aan de kant’. Daar gaat we ons best voor doen.”

Dat motto over de topspeler bleeft de hele uitzending terugkomen. Een zeer goede uitzending qua kennis trouwens, waarin niet deze rivalen, maar schrijver, columnist en podcastmaker Frida Boeke met de dagwinst aan de haal ging.

De Slimste Mens streng over Engelse drop

Habtamu de Hoop en Herman van der Zandt moesten het in de dagfinale van De Slimste Mens daarom uitvechten wie een nog een dagje langer mag puzzelen en kwissen. Dat werd spannend tot aan de laatste seconde, maar ook het motto kwam weer terug. De Hoop mocht beginnen met het bedenken van vijf trefwoorden bij Engelse drop. De politicus kwam keurig tot ‘snoep’, ‘verschillende soorten’ en ‘kleurenlaagjes’. Op kokos kwamen beide heren niet, maar Herman van der Zandt was zo slim om te bedenken „dat de Engelsen liquorice zeggen”. Philip Freriks: „Nee, de Engelsen zeggen liquorice allsorts, dat is de officiële naam.” Van der Zandt: „Vooruit dan maar.” Freriks voegt droog nog even toe: „Dat natuurlijk in het kader van… Van der Zandt aan de kant.” Het ‘slachtoffer’ kan er nog hartelijk om lachen: „Ik voel me hier zo welkom, Philip.”

Habtamu de Hoop speelde hem vervolgens met amper tijd op de klok weg. Is de actie ‘Zet Herman van der Zandt aan de kant’ daarmee geslaagd? Deels. De presentator van volgend jaar zien we vanavond niet meer terug. Hij heeft echter zo sterk gespeeld dat een plek in de finaleweek hem zo goed als zeker niet meer kan ontgaan.

