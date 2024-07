Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranjezomer-tafelgast Guido den Aantrekker kritisch op ‘nevenfuncties’ Máxima: ‘Vind ik niet kunnen’

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker en Heleen van Royen blijken geen groot fan van het Koningshuis. Den Aantrekker hekelde gisteravond aan tafel bij De Oranjezomer onder meer de nevenfuncties van koningin Máxima.

Aan De Oranjezomer-tafel worden de Oranjes op de Olympisch Spelen besproken. Inclusief de kauwgom kauwende princes Alexia en soms ietwat ongemakkelijke koning Willem Alexander. De koning en koningin zijn met hun kinderen namelijk bij sommige Olympische wedstrijden in Parijs aanwezig om de Nederlandse topsporters aan te moedigen.

Oranjezomer-tafel hekelt Koningshuis

Tafelgasten Heleen van Royen en Guido den Aantrekker zijn niet per se heel groot Koningshuis-fanaat. Van Royen vindt een Koningshuis anno 2024 ouderwets. Volgens haar moeten de Oranjes allerlei dingen doen en verplichte rollen vervullen. Ze vindt het gek dat Amalia, in een land dat een democratie is, verplicht is om koningin te worden.

Den Aantrekker noemt op dat de populariteit van het koningshuis naar beneden keldert. Hij vindt het allemaal poppenkast, maar vindt ook dat de Oranjes vaker zouden moeten verschijnen op publieke gelegenheden. „Zij bepalen zelf ‘dan en dan doen wij iets’ en voor de rest zie je ze niet.” Hij kaart aan dat politieke partijen als PVV en NSC willen dat het Koningshuis een ceremoniële functie krijgt. „Plat gezegd: linten doorknippen”. Zonder politieke inbreng dus.

Guido den Aantrekker kritisch op werkzaamheden Máxima

Daarna hekelt hij koningin Máxima. „Het is toch eigenlijk van de gekke dat iemand, die niet eens uit de koninklijke familie zelf komt… en dat heeft ze waarschijnlijk geëist omdat ze anders een te leeg leven had”, aldus Den Aantrekker. Hij vervolgt: „Ze zit bij de Verenigde Naties, bemoeit zich wereldwijd met bankiers en zit bij het World Economic Forum (WEF).” Hélène Hendriks haakt in: „De digitale euro.” Daarmee doelt ze op de omstreden CBDC, waar nogal wat om te doen is en waar Máxima zich hard voor maakt. „Ik vind dat gewoon niet kunnen”, aldus Den Aantrekker.

Je kijkt De Oranjezomer terug via KIJK.

Reacties