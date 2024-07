Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herman van der Zandt valt meteen op in De Slimste Mens en deelt heerlijke sneer uit

Dapper was het sowieso natuurlijk: Herman van der Zandt die gisteravond meedeed aan De Slimste Mens. De volgende presentator van het programma viel op twee manieren op.

Want presentator van De Slimste Mens wordt Herman van der Zandt vanaf de zomer van 2025. Hij vervangt dan Philip Freriks, die na vele jaren net als ‘het enige jurylid’ Maarten van Rossem met kennisquiz-pensioen gaat.

Ook vogel van Joost Klein in De Slimste Mens

Naast Herman van der Zandt zaten gisteravond tijdens de eerste aflevering van De Slimste Mens zomereditie zangeres Fay Lovsky en Appie Mussa. Laatstgenoemde is een TikTok-fenomeen met 1 miljoen volgers, maar sinds enkele maanden kennen we hem vooral als ‘de vogel van Joost Klein‘ tijdens het Eurovisie Songfestival. Mussa zat druk gebarend en iets te hard lachend om alles (en zichzelf) in zijn stoel en veel kijkers werden daar behoorlijk zenuwachtig van. Het aantal optredens van Appie Mussa blijft beperkt tot één, want hij verloor het finalespel net aan van Fay Lovsky.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Herman van der Zandt valt in de smaak

Herman van der Zandt viel wel in positieve zin op. De man die van de NOS overstapte naar KRO-NCRV – onder meer voor de presentatie van De Slimste Mens – was rustig en bleek een uitstekende kandidaat. Hij viel op twee leuke manieren op. Van der Zandt ontkwam tijdens zijn introductie natuurlijk niet aan het feit dat hij als toekomstig presentator nu deelnemer is en dat hij kan afgaan als een gieter.

„Ben je op snuffelstage of zo? Het is wel bijzonder dat je hier zit”, gaf Philip Freriks als voorzet. Van der Zandt: „Ik zit hier een beetje met twee gedachten. Aan de ene kant zit ik toch te kijken van ‘hoe wordt dit programma nou gemaakt?’…” Freriks: „Het afbraakrisico Herman…” Van der Zandt: „Enorm.” Met een grijns gaf de man van de toekomst een soort van heerlijke sneer richting degene van wie hij het stokje overneemt: „Als je helemaal niets weet, zeggen mensen: het is maar beter dat je het gaat presenteren.”

Op social media konden veel kijkers (in totaal waren het er gisteravond 1,6 miljoen) het optreden van Herman van der Zandt wel waarderen. Zoals JayJay, die ‘wat minder’ had met de andere twee kandidaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#deslimstemens kan als concept en programma nog jaren mee, maar door het gebrek aan goede kandidaten zit het al jaren in een neerwaartse spiraal. Mijn god, wat een droefenis. Kudo's voor Herman van der Zandt overigens. — JayJay (@JJHfkmp) July 22, 2024

De zwembroek van Dries Roelvink

Herman van der Zandt kon de start van De Slimste Mens opgelucht als winnaar van de dag afsluiten. Hij haalde zelfs een paar honderd punten meer dan zijn tegenstrevers. Tijdens de slotronde ‘Het Collectieve Geheugen’ (een filmpje waarbij vijf trefwoorden moeten worden gevonden), harkte Van der Zandt veel punten binnen. Negentig van Fay Lovsky omdat hij wist dat voormalig president van Amerika Ronald Reagan ooit acteur was en dat zijn vrouw Nancy heette. Ook van Appie Mussa haalde hij negentig punten binnen, nota bene met Dries Roelvink („zoons en gele zwembroek”).

Afgaan als een gieter gebeurt Herman van der Zandt in De Slimste Mens dus niet meer. Vanavond kun je hem om 20.35 uur op NPO 1 aan het werk zien tijdens zijn tweede optreden.

De Slimste Mens terugkijken kan via NPO Start.

Reacties