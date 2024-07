Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Autopech komt steeds vaker voor: zo verwissel én voorkom je een lekke band

Het is vakantietijd en veel Nederlanders trekken er met de auto op uit om in het buitenland een tijdje te vertoeven. Maar met de vele auto’s op de weg, gaat het nog wel eens mis. Sterker nog: de ANWB ziet steeds vaker mensen stranden met lekke banden.

Onder andere de steeds zwaarder wordende auto’s én de hoeveelheid bagage die mensen meenemen spelen hierbij een rol, maar gelukkig is een lekke band ook zelf te verwisselen.

Meldingen stijgingen

De laatste jaren ziet de Wegenwacht een stijging in het aantal lekke banden. Dit komt onder andere doordat auto’s in het algemeen steeds zwaarder worden, banden steeds lager en wielen alsmaar groter worden. Daarnaast geldt voor een autoreis geen maximum gewicht voor je koffers, en dus proppen mensen de auto vaak lekker vol. Maar daardoor wordt de auto nóg zwaarder en hier zijn de banden niet altijd goed tegen bestand.

De ANWB benadrukt daarom het belang van het controleren van je banden op spanning, schade en profiel voor iedere grote rit én terugreis, om pech te voorkomen.

Een lekke band verwisselen

Maar gaat het toch mis, dan heeft de ANWB tips om je eigen band te verwisselen. Veiligheid staat hierbij op nummer één. Het belangrijkste is om een veilige plek langs te weg te vinden om stil te staan, zodat je de band kan verwisselen. Is die veilige plek er niet? Wacht dan op de wegenwacht, raadt de ANWB aan.

Is die veilige plek er wél? Dan kan het klusje beginnen. Stap één is altijd het kiezen van een egale ondergrond, zodat de auto niet kan wegrollen. Trek hierbij ook de handrem aan en zet de auto in een versnelling. Draai daarna de wielmoeren alvast een beetje los, zodat je meer kracht kun zetten. Plaats vervolgens de krik bij het krikpunt en krik de auto zover op totdat het wiel niet langer de grond aanraakt. Daarna kun je de wielmoeren helemaal losdraaien en het wiel verwijderen.

Thuiskomertje

Het terugplaatsen van het nieuwe wiel gaat vervolgens in omgekeerde volgorde. Draai voordat je begint alvast de wielmoeren aan met je hand. Bij het reservewiel is het goed om te onthouden dat dit vaak alleen een zogenaamde ‘thuiskomer’ is; een wiel om mee naar de garage of thuis te komen, maar niet om nog honderden kilometers mee te rijden. Hiermee mag ook niet harder dan 80 kilometer per uur worden gereden, zo weet de ANWB.

Wil je je wiel verangen, maar kom je erachter dat je geen reservewiel hebt? Dat kan kloppen, want volgens ANWB heeft de helft van de nieuw verkochte auto’s geen reservewiel meer. In plaats daarvan is er in veel auto’s een spuitbus aan ‘boord’, om gaten in lekke banden dicht te spuiten. Als het gat echter te groot is, werkt dit vaak al niet meer.

Reacties