Zo kom jij deze zomerse dagen door op kantoor

Het zal je niet ontgaan zijn: het wordt de komende dagen warm. Héél warm. Met temperaturen die reiken tot de 30 graden is het zweten geblazen. Ook op kantoor, dat niet altijd goede airco heeft. 

De meeste mensen die geen vakantie vieren zullen gewoon moeten werken, dus hoe hou je het uit op kantoor? Metro verzamelde vijf tips om ook op kantoor de hitte door te komen. 

1. Bevroren flesjes water 

Koud water is sowieso fijn als het warm is, maar bevroren water is nóg fijner. Je kunt het gebruiken om telkens kleine slokjes van te nemen, zodat het water constant ijskoud is, maar je kunt het ook als verkoeling op je schoot leggen. Of af en toe vasthouden, om jezelf af te koelen. 

Heb je een ventilator op je werk? Zet het bevroren flesje dan vóór de ventilator, zodat de lucht die ventilator blaast, extra koud is. 

2. Koop een ventilator voor op kantoor 

Heeft je werk geen ventilator? Overweeg dan om er zelf één te kopen. Bij verschillende winkels heb je kleine bureau-ventilators. Die kan je gewoon op je bureautafel naast je of recht voor je zetten, zodat je een constante stroom aan verkoeling hebt. 

3. Pas je kleding erop aan 

Natuurlijk, met temperaturen tot in de 30 graden zouden we waarschijnlijk allemaal het liefste op teenslippers en in korte rokjes naar kantoor komen, maar de dresscode op veel werkplekken laat dit niet altijd toe. Wel kun je je op een ‚Äėwork-proof‚Äô manier alsnog koeler kleden tijdens deze warme dagen.¬†

Kies daarom bijvoorbeeld voor een broek van een luchtige stof, zoals linnen, katoen en zijde. Datzelfde geldt voor tops, ook daarin kun je behoorlijke zweetplekken zien. Met de bovengenoemde stoffen, verklein je dat risico.

4. Vermijd teveel inspanning en drink genoeg water

Dit advies geldt voor iedereen, werkend óf niet werkend, tijdens warme dagen. Inspannen hoort bij een werkdag op kantoor, maar probeer het op dagen zoals vandaag en morgen te beperken, zodat je niet oververhit raakt. En blijf genoeg drinken! 

5. Ga naar buiten 

Nee, buiten zal het niet koeler zijn, maar even een frisse neus halen tijdens de pauze is altijd goed. Neem een waaier mee en loop al wapperend een blokje om. Met een beetje geluk staat er een vleugje wind, zodat je een beetje extra verkoeling krijgt. 

