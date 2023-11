Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamerlid Habtamu de Hoop: ‘Voor applaus hoef je niet in de politiek te gaan’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: politicus Habtamu de Hoop. Jongste lid van de Tweede Kamer én hij wist als jongste volksvertegenwoordiger ooit de grondwet te wijzigen.

De Hoop is de nummer 12 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 november.

Vroeger had hij een andere grote droom: tv-presentator worden. En die droom heeft hij niet zomaar laten varen. Op 19-jarige leeftijd mocht Habtamu de Hoop zich, na drie maanden op de School voor Journalistiek, de jongste presentator van Het Klokhuis noemen.

De politiek roept

Maar toch waren de eerste zaadjes voor een carrière in Den Haag al voor die tijd geplant. Op de middelbare school won hij als Geert Wilders – in vol ornaat inclusief witte pruik – het schooldebat. „Elke klas mocht een politieke partij zijn. Wij waren die week als laatste aan de beurt. Alle bekendere, populaire partijen bij ouders van de kinderen waren al gekozen; VVD, PvdA, CDA, D66. En toen moesten wij de PVV spelen.”

Om korte metten te maken met zijn onvoldoende voor maatschappijleer, stelde zijn docent hem voor de keus: ‘Als jij bij de debatclub gaat, wordt de onvoldoende een voldoende’. Hij besluit het – ondanks zijn vooroordelen over de debatclub – te doen. Maar daarmee is zijn politieke carrière nog niet gestart. Inmiddels wil hij niet meer anders.

(Voor)oordelen

Op veel plekken in zijn leven was hij al de jongste. Of het ideale plaatje dat om hem heen hangt ervoor zorgt dat hij in de Tweede Kamer wordt onderschat? „Zo’n jongen uit Friesland, zwart, kan ook nog Fries spreken. Het is soms bijna een beetje te perfect, zeg maar. Het is natuurlijk ook een mooi plaatje voor die partijen, dat ze zo’n gast hebben. Maar ik merk dat ik een enorme drive heb om het juist goed te doen. Om te laten zien dat ik ook echt een goed Kamerlid ben.”

In de elfde aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer vragen we alles over in zijn carrière en komen we erachter wat een politicus nou eigenlijk uitspookt op een werkdag.

