Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Youp van ‘t Hek snijdt dementie aan in speciale Sophie & Jeroen: ‘Verpletterende indruk’

Youp van ‘t Hek is bezig aan de laatste week van zijn imposante carrière. Voor talkshow Sophie & Jeroen was dat gisteravond reden om een hele uitzending aan de cabaretier te wijden. Natuurlijk was er de lach, maar ook een serieus onderwerp waarmee Van ‘t Hek indruk maakte: dementie, de ziekte die het geheugen genadeloos aantast.

Youp van ‘t Hek brak door in de jaren 80, mensen op enige leeftijd kennen zijn tirade over het eerste ‘maltbier’ Buckler nog steeds. Momenteel staat hij met zijn show De Laatste Ronde in Koninklijk Theater Carré en daar sluit hij zijn carrière zaterdag af. Het is mooi geweest. Vorig jaar was hij al de speciale primeurgast van André van Duin in Bij Van Duin op de achterbank. Nu zat Youp van ‘t Hek om terug- en een beetje vooruit te blikken bij Jeroen Pauw aan tafel in Sophie & Jeroen. Ook Claudia de Breij was aanwezig, Youps drie kinderen en vriend Guus Meeuwis.

Black out van Youp van ‘t Hek

Op 23 april overkwam Youp van ‘t Hek op een grieperige dag wat hem zelden was overkomen. Hij wist zijn tekst niet meer. De cabaretier moest een uitverkocht Carré toen vertellen dat hij de voorstelling niet af kon maken. „Ik heb toen tot zes uur ‘s ochtends liggen malen”, zei de 70-jarige Amsterdammer gisteravond. Voor de terugkeer in datzelfde Carré was hij stiknerveus geweest, maar het ging goed.

‘Niemand weet hoe laat het is’, bleek maar weer eens. Youp van ‘t Hek zong zijn lijflied aan het einde van Sophie & Jeroen, met in beeld tal van collega’s die het zelfde roodwitte sjaaltje droegen zoals Youp dat zelf altijd doet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@youpvanthek, ‘s lands populairste cabaretier, zal zaterdag met zijn allerlaatste optreden afscheid nemen van het vak. We eindigen deze speciale uitzending met zijn lijflied, ‘Niemand Weet Hoe Laat Het Is’. #SophieEnJeroen pic.twitter.com/kDtC7Qr7GO — Sophie & Jeroen (@sophieenjeroen) May 20, 2024

Youp van ‘t Hek over Alzheimer

De nare black out had overigens niets te maken met het onderwerp ziekte van Alzheimer dat Youp van ‘t Hek tijdens de talkshow aansneed. Jeroen Pauw werpt dat op: „Iets wat een aantal keren in jouw oeuvre is teruggekomen, is dementie. Zowel jouw grootmoeder als je moeder had dementie. Bij jouw moeder openbaarde zich dat op een leeftijd waarop jij nu bent.” „Heel fijn onderwerp dit”, zegt Youp van ‘t Hek zelf. Metro behandelde dementie eerder in een podcast, waarin ouderenverzorger Joep van Poorten over zijn ervaringen met dementie vertelde.

Youp van ‘t Hek: „Ik had een ontzettend lieve moeder en zag het gebeuren. Ik kom uit een gezin van acht, we zagen het allemaal gebeuren. Het is onbedaarlijk tragisch als iemand heel langzaam van het padje raakt. Uiteindelijk kan ze dan niet meer alleen thuis zijn, nou ja, we weten allemaal hoe dat gaat. Dat is een écht probleem en daar kan ik uren met iemand over praten.”

📺 Meer Youp Met een speciale uitzending van Sophie & Jeroen houdt het voor wat betreft Youp van ‘t Hek nog niet op. Vandaag is hij gasthoofdredacteur van de VARAgids. Zaterdag, als hij zijn carrière beëindigt, wordt de documentaire Youp uit 2020 herhaald (21.22 uur, NPO 1). Op dezelfde zender is op 1 juni zijn laatste show De Laatste Ronde te zien (20.30 uur).

‘De tranen schoten in mijn ogen’

„Er zijn twee dingen die ik fascinerend vind”, zegt Van ‘t Hek, die in 1996 het lied Meneer Alzheimer schreef. „Iemand die zomaar onder een auto komt of in een helikopter zit en naar beneden stort en dood is. En iemand die een heel groot leven heeft gehad, die een gigantisch bedrijf heeft geleid en die aan het einde van zijn leven dan met een sleutelbos op een lift staat te tikken.”

Youp van ‘t Hek doelt dan op een verzorgingshuis waar mensen met dementie als het ware op hun einde wachten. „Ik vind dat verdrietig. De tranen schoten in mijn ogen toen ik mijn moeder in zo’n tehuis zag, met al die mensen zittend bij elkaar. Het heeft altijd een verpletterende indruk op me gemaakt. Het leven is dus onzin, het is echt onzin.”

Soms is Van ‘t Hek wel bang

Is Youp van ‘t Hek gezien de geschiedenis zelf bang voor dementie?, wil Jeroen Pauw weten. „Soms”, zegt de cabaretier. En wordt hij dan die man met de tikkende sleutelbos bij de lift, of juist niet? „De kans is er”, is Van ‘t Hek realistisch. „Maar gelukkig weet ik het dan niet meer. Of dat ik daar vertel: ‘Ik had vroeger een vol Carré.’ En dat de anderen zeggen: ‘Ja, wij ook.’ Het is president Reagan overkomen, het is zoveel mensen overkomen. Ik kan er alleen maar met heel veel medelijden naar kijken en denken: het zou mijn noodlot kunnen zijn.”

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Reacties