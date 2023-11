Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers laaiend enthousiast om dementie- en tent-scènes in Oogappels: ‘Weergaloos’

Het kan niet op dit seizoen met tv-serie Oogappels. Nu het einde van de vijfde reeks nadert, blijven kijkers razend enthousiast. Of worden steeds enthousiaster. Twee scènes in het bijzonder sprongen gisteravond in het oog. „Ik zou hier graag de making of van zien…”

Week na week snappen velen waarom de Gouden Televizier-Ring dit jaar naar Oogappels ging. Over de serie vol familieperikelen, gebroken gezinnen, scheidingen en pubergedoe klinkt op sociale media weinig negativiteit en dat is op zich al een hele prestatie.

Dementie in Oogappels goed gebracht

De eerste scène die in de achtste van de tien afleveringen in de smaak viel ging over de dementie van de vader van Erik (Ramsey Nasr), die steeds sterkere vormen aanneemt. Hans Croiset, die vorige maand in werkelijkheid 88 jaar geworden, speelt de rol van dementerende man glansrijk. Gisteravond ging het om ooit zo eenvoudige dingen als knoopjes van zijn overhemd vastmaken en sokken aantrekken. Zijn zoon is inmiddels z’n trouwe mantelzorger die misschien tegen beter weten in zijn vader bij hem thuis wil laten wonen.

Vader vloekt en zegt eerst: „Ik heb jou niet nodig, dat kan ik zelf wel.” Iets later komt hij er op terug: „Dat heb ik mijn hele leven zelf gedaan hè? Ik lijk wel een kind. Ik kan helemaal niks meer zelf.” Hij verzucht: „Ik voel me zo… niks.” Ramsey Nasr pakt als Erik zijn schouder: „Papa, jij bent niet niks. Jij bent mijn vader.”

De scène kan de goedkeuring van stichting Alzheimer wegdragen. En zeker ook van Oogappels-kijkers.



💬 Ik voel me zo’n… niks.

💬 Jij bent niet niks. Jij bent mijn vader.

Briljante dialogen in #Oogappels. Het kan niet anders dan dat de schrijvers #dementie van dichtbij meegemaakt hebben. pic.twitter.com/lp3tb4BYdS — Alzheimer Nederland (@alzheimernl) November 1, 2023

‘Kinderen en dronkenlappen spreken de waarheid’

Hoe schrijnend de dementie-scène van Oogappels ook was, het einde van de aflevering was hilarisch. Weer Erik en Tim (Jeroen Spitzenberger) bezochten de nogal treurige bungalowtent van Marcel (Mike Libanon), die daar tijdelijk woont na zijn nogal tumultueus verlopende scheiding van Carola (Eva van der Gucht).

📺 Zesde seizoen BNNVARA kondigde onlangs tot vreugde van de altijd meer dan 1 miljoen kijkers een zesde seizoen van Oogappels aan. Het bericht werd bevestigd nadat Bracha van Doesburgh (Fabie in de serie) er in de Varagids al op had gehint. 1,3 miljoen kijkers genoten vorig jaar december ook van de speciale Oogappels-kerstfilm Kerstappels (die Metro besprak).

Mislukte levens in Oogappels

We kunnen die hele scène hier uitschrijven, maar je kunt hem veel beter terugkijken via NPO Start. Beloofd: drie mannen die praten, eh, met dubbele tong na veel te veel drank lallen over hun scheidingen, mislukte levens, uit huis gelopen kinderen en wat al niet meer uit hun mislukte levens. Vinden zij op dat moment in ieder geval.

Kijkers vonden de tent-scène in Oogappels prachtig, tot aan weergaloos aan toe. Iemand vroeg op X of de opnames ook kunnen worden uitgezonden. Een fan: „Ik zou graag een making of zien van de tentscène met de drie mannen. Het was weer een fantastische aflevering.”



Mike, Ramsey en Jeroen in die tent, wat een scène, weergaloos weer #oogappels — Elisa Beth (@elisaboudi) November 1, 2023



Hahaha hilarisch weer. Kinderen en dronkenlappen spreken de waarheid 😂🫶 #oogappels — Anita de Beer (@AnitadeBeer2) November 1, 2023



Haha die (klagende dronken) mannen onder elkaar in de voortent😂 #Oogappels — Malou (@maloumaas) November 1, 2023



Wat een mooie aflevering van #oogappels vandaag. Over kwetsbaar en eerlijk durven zijn en de betekenis van vriendschap. Wat hou ik toch van deze serie! — Kees Kortmulder (@Just_in_Kees) November 1, 2023



Weer genoeg gebeurt om uit te kijken naar volgende week en wat een scène in de voortent! 👁🍏🍏🍻👍#oogappels — Theo Fortuin (@TheoFortuin) November 1, 2023



Oh jongens, wat is #oogappels toch mooi, ontroerend en grappig.

Ik hoop toch zo dat het nog lang doorgaat. — Margot Lantinga en Dorus😷🌻🍀 (@margotlantinga) November 1, 2023

