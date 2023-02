Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aftrap Bij Van Duin op de Achterbank, mét bekende chauffeur, valt direct in de smaak: ‘Mooi programma’

Het nieuwe programma Bij Van Duin op de Achterbank heeft gisteravond direct een groot publiek getrokken, en kon op veel enthousiasme rekenen. In de eerste aflevering ging André van Duin in gesprek met Youp van ‘t Hek – op de achterbank van een Rolls-Royce, op weg naar het theater.

Naar de eerste aflevering werd door bijna 1,6 miljoen mensen gekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek. In de show rijdt Van Duin samen met verschillende komieken naar het theater waar de gast van de aflevering na de opname optreedt. Onderweg praten de twee over humor en het vak van cabaretier.

„Jarenlang ben ik als komiek avond aan avond door het land gereisd om mensen te laten lachen. En dat gebeurt nu nog steeds door veel van mijn oude en nieuwe collega’s. Vanavond reis ik met een van hen mee naar het theater”, aldus Van Duin. Hij pikt Van ‘t Hek op bij een bushalte en samen praten ze over de carrière van Van ‘t Hek.

Eenmaal in de Rolls-Royce worden er allerlei fragmenten laten zien van Van ‘t Hek en heeft de komiek ook fragmenten meegenomen van shows en acteurs die als inspiratie hebben gewerkt. Bijvoorbeeld Louis de Funes, een Franse comedy-acteur die Van ‘t Hek „uniek vond in zijn acteren.” Van Duin erkent veel films van Funes gezien te hebben: „Een totale driftkikker. Gewoon over de top. Het schuim staat op z’n bek af en toe.” Als kind vond Van ‘t Hek de films met Louis de Funes fantastisch: „Je moet als artiest ver van de werkelijkheid af, of de werkelijkheid uitvergroten.”

Bekende chauffeur

En er zat een verrassing in de eerste aflevering van Bij Van Duin op de Achterbank. De luxe Rolls-Royce beschikt natuurlijk over een chauffeur, en in deze eerste uitzending bleek talkshowhost Eva Jinek achter het stuur te zitten. Van Duin vraagt de ‘chauffeur’ om het tweetal om elf uur weer op te halen. „Natuurlijk, meneer Van Duin. Ik zal er zijn.” Van ‘t Hek herkent Jinek, maar weet het niet zeker: „Dat is toch…” „Nee joh, je bent nerveus. We gaan naar binnen”, zegt Van Duin.

Kijkers zien er de humor wel van in, een BN’er als chauffeur in Bij Van Duin op de Achterbank. Verder werd er genoten van het goede gesprek tussen Van Duin en Van ‘t Hek, en zijn kijkers weer dol op de presentator. „Lekker ontspannen gesprek tussen twee meesters van het lachen”, aldus een enthousiaste kijker.



Ik was bij de aankondiging bij #Jinek al om: #metvanduinopdeachterbank was alles wat ik ervan had verwacht, en meer. Lekker ontspannen gesprek tussen 2 meesters v d lach @youpvanthek en #AndrévanDuin. Even wat anders dan de bekende talkshows. Top (gast-) chauffeur ook 😉! 👌🏼 — Saskia Jonker 🕉️ (@Filosia) February 10, 2023



Ik hou van André van Duin. Mooi programma #metvanduinopdeachterbank — Youandi (@Youandi_x) February 10, 2023



Met Andre van Duin op de achterbank. Nu met Youp van 't Hek. Heel goed. Niet alleen komiek maar ook de tragiek siert hem.

Andre is een fijn mens. TOP entertainment. — Huib Remmel (@kleinebiblio) February 10, 2023

Bij Van Duin op de Achterbank terugkijken kan via NPO Start.