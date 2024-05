Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbaasd over kinderachtige burenruzie Mr. Frank Visser: ‘Gezellig, zo’n jongerencomplex’

Victor Brand ging gisteravond samen met Mr. Bart Beuving in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak langs bij een jongerencomplex. Want daar waren Amy en Tristan in een nogal kinderachtige burenruzie beland. En ook kijkers bleken nogal verbaasd over de hele toestand.

Amy en Tristan kunnen elkaar niet meer luchten. Ze wonen naast elkaar in een jongerencomplex, maar halen het bloed onder elkaars nagels vandaan. Aan Mr. Bart Beuving en Viktor Brand de taak om dat op te lossen. Beuving neemt in sommige afleveringen de taak van de daadwerkelijke Mr. Frank Visser over.

Burenruzie tussen Amy en Tristan in Mr. Frank Visser doet Uitspraak

Tristan valt over het feit dat Amy een camera bij haar raam heeft geplaatst. Hij wordt de hele dag in de gaten gehouden en dat bevalt hem niet. Amy verkondigt dat ze de camera nodig heeft voor haar veiligheid omdat ze getreiterd wordt door de buurman en zijn vriend.

Daarnaast kan Tristan de ruzies tussen Amy en haar (ex-)partner niet meer aan. De schreeuwpartijen triggeren bij hem trauma. Het doet hem denken aan de heftige ruzies tussen zijn ouders. Amy heeft volgens Tristan twee gezichten. „De ene dag is ze lief en aardig, de andere dag een heks.” Tristan eist dat de camera verdwijnt én een schadevergoeding van 1000 euro voor het mentale leed.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Viktor Brand begrijpt probleem niet

Amy ervaart geluidsoverlast van haar buurmannen, daarom belt ze regelmatig de politie. Ook zou Tristan expres vuurwerk afsteken om haar te pesten, iets dat Tristan ontkent. Amy heeft last van de speakers en subwoofers van Tristan, maar die heeft hij inmiddels verkocht, legt hij uit. Tristan blijkt overigens niks van bonken op de muren te weten. Hij heeft wel vrienden over de vloer gehad die dat misschien gedaan konden hebben, maar zelf was hij het niet. „Klinkt een beetje gek”, concludeert presentator Viktor Brand. Amy eist 500 euro schadevergoeding en een contactverbod.

„Je bent jong, woont in een jongerencomplex en ik zou zeggen: ‘Maak het gezellig, deze tijd komt nooit meer terug'”, stelt Brand. Daarnaast ziet hij het probleem niet echt, want Tristan pretendeert dat alle geluidsinstallaties het huis uit zijn. En de onrustige relatie tussen Amy en haar vriend is uit. Maar dat is iets dat volgens Tristan wel vaker is gebeurd.

Geluidsoverlast en ruzie in Mr. Frank Visser

Brand vind het allemaal maar kinderachtig. „Het gaat om vuurwerk, om middelvingers. We wonen in een jongerencomplex, maar het lijkt wel de kleuterschool.” Aan Mr. Bart Beuving de taak om een einde te maken aan die kinderachtige ruzie.

Als Beuving bij Tristan thuiskomt treft hij een bouwstofzuiger, compressor en een subwoofer. Die laatste is volgens Tristan van de onderbuurman. Maar volgens Amy liegt Tristan dat hij barst.

Bekijk hieronder het fragment uit Mr. Frank Visser Doet Uitspraak:

Mr. Bart Beuving buigt zich over de zaak

Beuving concludeert dat de geluidsoverlast niet per se te verhalen is op Tristan, mede omdat het gehele complex nogal gehorig is. Zowel Amy als Tristan laten weten dat ze overwegen te verhuizen. Amy is daar inmiddels zeker van, ze wil niet meer in het complex blijven wonen. De twee krijgen van Beuving geen schadevergoeding, wel legt hij een contactverbod op. Geen ruzies, rekening houden met de buren, geen vuurwerk en harde speakers meer, stelt Beuving. Zo complex blijkt de ruzie kennelijk niet te zijn en dat merkten ook kijkers op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft last van geruzie van de buren want trauma van vroeger (ruzies tussen ouders) ook hij: speelt gewelddadige games 😂😂 #mrfrankvisser — Maria✨ (@x_mariaxx) May 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Buurman Tristan doet zich vast heiliger voor dan hij is. Met je vuurwerk en je subwoofer. #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) May 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil ook geld voor emotionele schade, ik moet dit ook maar allemaal aanzien. #mrfrankvisser — E. (@RollingMurlocs) May 20, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aan alles zie je dat hij liegt 😂 zijn houding, niet knipperen met de ogen #mrfrankvisser — Maria✨ (@x_mariaxx) May 20, 2024

Je kijkt Mr. Frank Visser doet Uitspraak terug via KIJK

Reacties