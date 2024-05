Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik wil héél graag trouwen, maar mijn vriend weigert’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Sara (36), die heel graag wil trouwen, maar wiens vriend weigert.

„Mijn vriend en ik zijn inmiddels bijna 21 jaar samen. We zijn jeugdliefdes en kregen samen twee kinderen. Eentje is 17, de ander 13. Hij is de liefde van mijn leven.

Nog steeds verliefd

Ik ben nog steeds verliefd op hem, vind hem de mooiste man die er is en we hebben samen een hele fijne relatie. Het klinkt zoetsappig en romantisch, maar het zit echt goed tussen ons. Nu onze kinderen ook wat ouder zijn, hebben we nog meer tijd voor onszelf en elkaar. En is onze band sterker dan ooit.

Er is alleen één ding waar we samen niet uitkomen: trouwen.

‘Trouwen is voor mij belangrijk’

Ik wil echt heel erg graag trouwen. Eigenlijk wacht ik al twintig jaar. In mijn ogen is het huwelijk een bevestiging naar elkaar toe en een bevestiging van onze liefde. Waarin je elkaar belooft om bij elkaar te blijven en voor elkaar te blijven gaan.

Daarnaast vind ik het ook belangrijk voor mijn kinderen. Ook als er ooit iets zou gebeuren. Mijn vriend is de kostwinnaar in onze relatie en mocht er iets tussen ons gebeuren, dan kan ik geen poot aan de grond krijgen. Ook zou ik heel graag dezelfde achternaam als mijn kinderen willen dragen, zodat wij echt samen een gezin vormen. Voor mij is het echt heel belangrijk.

Vriend wil niet trouwen

Mijn vriend denkt daar anders over. Aan het begin van onze relatie sprak hij uit dat hij nooit wilde trouwen. Later veranderde dat in: ‘Als de tijd rijp is’. Maar tegenwoordig spreekt hij uit dat hij twijfelt. Hij vindt een huwelijk geen toegevoegde waarde hebben en slechts een ‘stom papiertje’.

In onze omgeving vindt iedereen dat we moeten trouwen. Mijn vriend heeft lange tijd geroepen dat hij zich niet wilde laten pushen door anderen. Hij zou niet trouwen op commando en dat punt heeft hij inmiddels bewezen. Volgens hem hebben we alles. Een gezin, een mooi huis, een fijn leven en dat huwelijk voegt daar niks aan toe. Hij ziet totaal het nut van trouwen niet in.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

De ware

Doordat mijn vriend weigert om in het huwelijksbootje met mij te stappen, voel ik ook onzekerheden. Hij is voor mij de ware, maar ben ik dat ook voor hem? Waarom wil hij zich niet met mij verbinden? Ik geloof dat als je met iemand wilt blijven, je die stap ook samen wilt zetten.

Ik ben geen moeilijk persoon en ik doe alles voor mijn vriend, wat hij maar wil. Trouwen is nu voor mij het enige dat ik heel graag wil.

Dilemma: loslaten of op strepen staan?

Ik ben heel benieuwd hoe Metro-lezers tegen mijn dilemma aankijken. Vinden mensen dat ik gelijk heb? Of moet ik mijn principes in deze moderne tijd loslaten? Heb ik alles wat ik wil en moet ik de situatie accepteren zoals die is? Of is het terecht dat ik op mijn strepen blijf staan? Ik kan het onderwerp trouwen maar niet loslaten.”

Wat vind jij dat Sara moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Bjorn (37), die twijfelt of hij wel vader zou willen worden.

„Als je zoveel twijfels hebt, is het misschien beter om niet aan kinderen te beginnen. Zeg het wel eerlijk tegen haar, zodat ze nog tijd heeft om een kind met iemand anders te krijgen”, reageerde Maaike daarop.

„Nog niet aan beginnen, niet eerder dan dat je het zeker weet”, raadt ook Michelle aan.

Chiquira: „Bij twijfels nooit doen. Jouw gut feeling zegt het al.”

„Het is goed dat je vriendenkring het ouderschap niet verbloemt. Als je kinderen krijgt, zal je een goede vader zijn. Alleen degenen die er niet over nadenken, zitten ook niet met hun kinderen in. Maar of je er zelf gelukkig mee gaat zijn? Als je zo twijfelt; niet doen denk ik dan. Sterkte”, schrijft Miek.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties