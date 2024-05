Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een Bed & Breakfast vol liefde moest er eens van komen in de bios: ‘Argeloze zielige mensen’

Het zoeken naar de ware liefde via een Bed & Breakfast op de vaderlandse beeldbuis brengen, is een gouden greep geweest. Miljoenen kijkers hebben er heerlijk van gesmuld. Wat daarom eigenlijk niet kon uitblijven: zo’n Bed & Breakfast-verhaal (al dan niet met liefde) in de Nederlandse bioscoop.

Bed & Breakfast heet de film die vanaf morgen te zien is simpelweg. In ons romcom-land één van de vele romantische komedies zou je kunnen zeggen. Maar ja, na al dat B&B Vol Liefde-geweld op tv ging Metro natuurlijk wél kijken voor de Filmrecensie van de Week. Al was het maar omdat de altijd fijne Sanne Langelaar de hoofdrol speelt.

Workaholic, bitch, ontslag

Genoemde Sanne Langelaar is in Bed & Breakfast Sarah, een regelrechte workaholic. Een beetje bijdehante buffelende bitch ook, waarbij haar smartphone-wekker om 6.30 uur gaat als zij op kantoor nog met haar hoofd op het bureau ligt te pitten. Type overwerken, afhaalmaaltijden en Ubers zeg maar en aboluut geen ‘peoples person‘. Haar collega en vriendin (Denise Aznam) is bezorgd: „Vergeet je niet te eten?”, vraagt ze regelmatig. „En te leven?”

Als blijkt dat Sarah geen partner in de zaak kan worden, neemt zij als donderslag bij heldere hemel ontslag. De eerste vraag die vervolgens in haar opkomt, stelt ze aan diezelfde bezorgde vriendin: „Wat doen mensen die niet werken eigenlijk?” Haar tante (Liz Snoyink) die van een vakantie wil genieten, komt met een antwoord: run tijdelijk mijn Bed & Breakfast. Da’s niets voor haar, vindt Sarah. Maar zij weet ook: „Mijn leven is stom.” Op naar Groningen, kippen en een moestuin dan maar. „Naar argeloze zielige mensen op het platteland”, aldus de bitcherige workaholic van weleer.

Bed & Breakfast blijkt zo slecht nog niet

Na heel wat strubbelingen krijgt Sarah het runnen van een Bed & Breakfast toch aardig in de vingers. Zo slecht blijkt het werken en leven in zo’n dorpje nog niet. Vooral als er plotseling mannen op haar pad komen, Klaas en Berend (natuurlijk, zulke namen bedenk je bij Groningen). Klaas is een zachtaardige en zeer attente supermarktman, een rol van Mingus Dagelet. Berend (Oscar Aerts) de buurman die altijd klust en herrie maakt en volgens tante „een gare import-steuntrekker”. Sarah denkt in eerste instantie meer aan de titel „hondenlul”.

Tot zover wat we over Bed & Breakfast wel kunnen laten weten, voordat het echte romcom-gedoe losbarst. Als je weet dat de makers eerder verantwoordelijk waren voor Zwaar Verliefd! en Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn, dan weten de liefhebbers van romantische komedie dat het met hun genre wel goed zit. Tipje voor de fans van B&B Vol Liefde: optimistische Olof die Marian het hof probeerde te maken (een publiekslieveling, schreef Metro eerder), heeft een piepklein rolletje.

Wel of geen liefde in Bed & Breakfast

Een deel van de bioscoopgangers kan dit gezwijmel echt niet aan, zo leert de ervaring; het andere deel smult ervan. Deze Metro-kijker kan het goed hebben, al is de verwijzing naar een aardbeving te slecht om waar te zijn. Sanne Langelaar kun je altijd om een romcom-boodschap sturen, die stelt nooit teleur (gelukkig kan zij veel meer, bleek twee seizoenen lang in de serie Swanenburg). Bij Oscar Aerts leek het erop dat hij bij castingbureaus slechts in het bakje ‘sukkelige losers’ zat, maar hij verrast nu. Het is leuk om Mingus Dagelet weer eens te zien. En Jelka van Houten is heerlijk als botte hork Esther, de serveerster van de plaatselijke taveerne.

Maar ja, heeft dat laatste misschien te maken met (het gebrek aan) liefde? En net als in B&B Vol Liefde klinkt natuurlijk de vraag: wordt het Klaas, of wordt het Berend? Of blijft de uitbaatster van de tent zielig alleen achter?

Beoordeling uit 5: 3

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je op woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen (zoals Bed & Breakfast), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Volgende week: Kingdom of the Planet of the Apes, over een tijd waarin apen domineren en mensen een ondergedoken leven leiden. Of lijden…

