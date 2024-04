Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Songfestival-avontuur voor Joost Klein officieel van start

Het is zover: Joost Klein stapt vandaag op het vliegtuig naar Malmö, waar hij volgende week Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Klein heeft er zin in en heeft er een goed gevoel bij, zei hij vanochtend bij het vertrek tegen de pers.

„Ik verwacht er alles van, en niets.”

Joost Klein

Klein heeft besloten het „hele avontuur” op zich af te laten komen. „Ik heb hier een jaar aan gewerkt. Ik ben vooral gewoon heel erg benieuwd en vooral heel hyped.” De laatste weken bereidde Klein zich op allerlei manieren voor. „Mediteren, heel veel airfryen, trainen, buikspieroefeningen, zwemmen en heel veel oefenen”, zo somde hij op. „Ik heb het nummer al 15.000 keer gezongen”, lachte hij.

Het is een droom die uitkomt voor Klein. „De droom was om ooit op het Eurovisie Songfestival te staan en over een paar uur is m’n droom gelukt. Nu ik het hardop zeg: bij de repetitie heb ik m’n doel al behaald, dus ik weet niet of ik dit avontuur ga afmaken”, grapte hij.

Europapa

Dinsdag betreedt Klein voor het eerst het podium in de Malmö Arena voor zijn eerste besloten repetitie. De tweede is op vrijdag en ook deze is achter gesloten deuren. Nederland staat in de tweede halve finale, die volgende week donderdag is.

Het nummer waarmee Klein naar het songfestival gaat, Europapa, is nogal wat. Een combinatie van humoristische teksten, aanstekelijke feestmuziek en nog een dosis Happy Hardcore. Aan het eind van het liedje haalt de zanger in een rustiger stuk zijn vader aan. De ouders van Klein zijn beiden overleden. Zijn vader leerde hem dat de wereld geen grenzen heeft en dat grenzen zijn bedacht door mensen.

Op het nummer werd veelvoudig gereageerd. De een vindt het niets, de ander is er dol op. Europapa is inmiddels al 21 miljoen keer bekeken. Over het eerste live optreden van Klein, halverwege maart in in 013 in Tilburg, was wél het grootste deel lyrisch.

„Dat hij een diepere laag poëzie brengt op een manier en bij een muziekstijl die we niet gewend zijn. Dat gaat hem helpen op het songfestival. Ook zijn eerlijkheid, openheid, creativiteit en het feit dat hij zich helemaal aan jongeren kan binden. Ik denk dat hij echt een goede kans maakt”, concludeerde Songfestivalkenner GJ Kooijman destijds in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

