Waarom verspreiden de studentenprotesten zich binnen rap tempo wereldwijd?

Na het uit de hand gelopen protest op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam houden de pro-Palestijnse studentenprotesten aan. Ook in Utrecht werd een protestkamp bij de Universiteitsbibliotheek ontruimd. In Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De uit de Verenigde Staten overgewaaide studentenprotesten verspreiden ze binnen no time over de rest van de wereld. Waar komt dat door en krijgen ze wat ze eisen?

Nadat er al 140 mensen werden aangehouden bij het uit de hand gelopen studentenprotest in Amsterdam in de nacht van maandag op dinsdag, was het gisteravond opnieuw onrustig in de stad en dreigde de situatie te escaleren. De politie meldt dat 32 mensen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing. Ook in Utrecht was het onrustig. Daar werd het universiteitsgebouw op de Drift bezet. De Universiteit van Utrecht heeft aangekondigd tot maandagochtend 8.00 uur dicht te blijven.

De pro-Palestijnse studentenprotesten begonnen enkele weken geleden op Columbia University in New York. Daar zetten vijftig protestanten een tentenkamp op om te protesteren tegen de banden met Israëlische universiteiten en organisaties.

Studentenprotesten wereldwijd navolging

Dat protest werd door grootschalig politieoptreden ontruimd, maar kreeg navolging van universiteiten in de rest van het land. En inmiddels protesteren duizenden studenten wereldwijd voor hetzelfde doel op hun universiteit.

Sinds deze week zetten Nederlandse studenten protestkampen op bij de Universiteit van Amsterdam, waaraan maandagavond hardhandig een einde werd gemaakt. Ook bij de Universiteit Utrecht werd een protestkamp opgezet, dat inmiddels is ontruimd. In veel andere Europese steden gebeurt hetzelfde, zoals in Berlijn, Gent en Parijs. Ook studenten van Libanese en Indiase universiteiten laten zich horen.

Stoppen met investeringen

De vraag is ‘waarom?’ Het antwoord: al die studenten willen vrijwel hetzelfde. Namelijk, dat hun universiteit stopt met het investeren in en samenwerken met Israëlische universiteiten en transparantie geeft over die banden. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels een lijst gepubliceerd van samenwerkingen met Israëlische organisaties.

Waar de protesten in Amsterdam en Utrecht tot nu toe nog niet tot concrete afspraken hebben geleid, is dat in verschillende steden buiten Nederland wel gelukt. Zo liet het bestuur van de Amerikaanse universiteit Brown weten te gaan stemmen over het stoppen van de investeringen en de Britse Goldsmiths University kwam overeen dat het met een nieuw ethisch investeringsbeleid komt.

Aangifte tegen demonstranten bij studentenprotesten

De Universiteit van Amsterdam heeft gisteren aangifte gedaan tegen de demonstranten die het Binnengasthuisterrein in Amsterdam bezetten omdat de veiligheid in en om de panden in het geding kwam.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf steunt de aangifte. „Dit kan gewoon niet”, zei hij gisteren in talkshow Op1. Met „afschuw” heeft hij naar de beelden gekeken van betogers die vernielingen hebben aangericht, met stenen hebben gegooid en mensen hebben geïntimideerd en bedreigd. „Dat heeft natuurlijk helemaal niets met een universiteit te maken. Dat moet een plek zijn die veilig is en waar iedereen zich veilig voelt.”

‘Professionele relschoppers’

Volgens Dijkgraaf waren er niet alleen studenten en docenten onder de demonstranten, maar ook „professionele relschoppers”.

Universiteiten zijn volgens de minister juist de plek om het debat te voeren, „maar daar moet je wel eerst de omgeving voor creëren. Je moet de wil hebben om met elkaar in debat te gaan. Ook moet dat ordentelijk gaan, en niet onder bedreiging. Dat lijkt hier nu toch wel een beetje te gebeuren.”

