Spoedeisende hulp opent op tv de deuren in Op de Spoed: ‘Iets betekenen voor misschien wel de moeilijkste dag uit je leven’

Velen zullen het meegemaakt hebben: je ligt plotseling op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis of krijgt een telefoontje dat een familielid er gewond of ziek terechtgekomen is. Je belandt even in een tijdelijke wereld van stress, hoop en ‘veel geregel’. Hoe dat werken op zo’n afdeling nou precies gaat, vraag je je waarschijnlijk niet af. Reality-programma Op de Spoed laat dat nu zien, met Gor Khatchikyan vanaf maandag in de hoofdrol.

Ha ja, daar hebben we Gor Khatchikyan weer eens. De man (37) veroverde harten in coronatijd, door zijn hoopvolle bijdragen in talkshows en de opvallende uitzendingen van Frontberichten over ‘corona-ziekenhuizen’. Het leverde Gor zelfs een paar dozen vol liefdesbrieven op. Metro sprak met de spoedeisende hulparts in 2021 voor de eindejaarsrubriek Het Jaar Van (hier lees je dat nog eens terug).

Metro bekeek hem nu in Op de Spoed voor de tv-rubriek Blik op de Buis. Het is een week lang de vervanger voor talkshow Sophie & Jeroen, dat morgenavond z’n laatste aflevering beleeft.

Op de Spoed vanuit Arnhem

Gor Khatchikyan werkte zich op dat moment een slag in de rondte in het St. Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein. Dat kwam vorige week plotseling in het nieuws toen alle hellingen van de parkeergarage instortten. In Op de Spoed zien we Gor met een spoedeisend hulpteam werken in een ander ziekenhuis, het Rijnstate in Arnhem.

Op één of andere manier vinden heel veel tv-kijkers programma’s vanuit ziekenhuizen nogal interessant. Dat is niet omdat we nou zo graag naar open wonden of een grote tumor kijken. Is het ‘gewoon’ nieuwsgierigheid over zo’n beetje het belangrijkste wat je hebt, je lichaam? Even blij zijn dat je er zelf niet ligt? Of geeft het een gevoel van geruststelling misschien, dat je weer even weet dat je in goede handen bent als jou iets overkomt?

Lach en een traan in Op de Spoed

Dat je in goede handen bent, blijkt in ieder geval in Op de Spoed in Arnhem. Wat een geduld, wat een rust stralen deze mensen uit. En wat een vrolijkheid zit er in dit team op momenten dat dat kan. ‘Met een lach en een traan de patiënten zo goed mogelijk verzorgen’ is hier in Rijnstate wel zo’n beetje het motto.

Er komt ‘van alles’ – sorry voor die term – binnen. Een 90-jarige dame die van de trap gevallen is. Een leeftijdsgenoot die zich de laatste tijd volgens zijn omgeving verwaarloost. Elke heeft zojuist een hardhandige aanvaring met zowel een vrachtwagen als een vangrail gehad. Een ook Gonnie is gevallen. Haar beenfractuur is heftig, maar haar situatie nogal bijzonder. De breuk zit namelijk niet onder een prothese. „Ellende”, weet Gor. Slachtoffer Gonnie wil gelijk haar broek uittrekken, maar Gor houdt haar tegen: „We gaan eerst met u praten. We kijken u eerst in de ogen, voordat de broek naar beneden gaat.”

👨‍⚕️ Wie is Gor Khatchikyan? Gor werd geboren in Armenië en kwam met zijn ouders als vluchteling naar Texel toen hij 12 jaar was. Op het Waddeneiland bekeerde Khatchikyan zich tot het christelijke geloof. Tv-kijkend Nederland heeft hem in 2012 al kunnen zich, als winnaar van het VPRO-programma Premier gezocht. Premier werd hij niet, wel spoedeisende hulparts, spreker en schrijver van drie boeken.

Heel team in de spotlights

We zien in Op de Spoed niet de hele week het werk van en een lofzang over Gor. Gelukkig niet. Wel het werk, maar juist het hele team staat in de schijnwerpers. Selina, Simone, Maik, Nina, Joris, Douwe en Danny heten ze. In de eerste aflevering speelt Simone een grote rol, dus die pikken we er in deze Blik op de Buis nog even uit. Simone is een serieuze én goedlachse meid, bijna klaar met haar opleiding tot spoedeisende hulparts. En dan? Dan is zij „daar waar ze thuis hoort”. Simone wil graag iets betekenen voor mensen „voor wie het soms de moeilijkste dag uit hun leven is”.

Zij vindt het belangrijk dat de familie van een patiënt snel in het ziekenhuis kan zijn. Dat is niet zomaar. Simones broertje had ooit een auto-ongeluk en kwam daarbij om het leven. Ze weet hoe het is als je een telefoontje krijgt dat een dierbare iets ernstigs is overkomen. Dus zodra de familie het Rijstate betreedt, komt zij in actie. „Als ik ook maar iets van de eerste stress en spanning uit de lucht kan halen…” Lol heeft zij als Ajax-fan met een kankerpatiënt waarmee het helemaal niet goed gaat. Maar ja, de man heeft Ajax nog, ook al gaat het met die club net zo slecht. Daar lachen ze dan maar samen om. Mooi om te zien.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: prima programma, dat Op de Spoed. Of mensen na een bord dampende piepers meteen naar ellende uit een ziekenhuis willen kijken? En of dat op z’n plek is in plaats van even bijgepraat worden door Sophie of Jeroen? Dat is nog even de vraag.

Op de Spoed is vanaf maandag tot en met volgende week vrijdag om 19.05 uur te zien bij de EO op NPO 1 (dinsdag niet in verband met voetbal van de Oranje Leeuwinnen).

