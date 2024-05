Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meeste vrouwen hebben behoefte aan menstruatieverlof: ‘Meld me bijna elke maand ziek’

Ziekteverlof, zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof? Dat kennen we. Maar menstruatieverlof, daar doen we in Nederland niet aan. Maar kennelijk is daar wel behoefte aan. Ruim de helft van de vrouwen (54 procent) meldt zich weleens ziek vanwege hun menstruatie.

In sommige Aziatische landen en in Spanje bestaat menstruatieverlof al. Vandaag schreef Metro ook over het verhaal van Maan in Menstruatieklachten zijn bloedserieus. Zij ervaart heftige menstruatieklachten en legt uit wat voor invloed dat heeft.

Behoefte aan menstruatieverlof

Uit onderzoek van EenVandaag en Spot On onder onder ruim 2100 vrouwen die menstrueren, blijkt dat er behoefte is aan menstruatieverlof (58 procent). 1 op de 5 vrouwen zou hier gebruik van willen maken. Zo vertelt een deelneemster dat ze zich bijna iedere maand rond haar menstruatie ziek meldt omdat ze niet functioneert.

Een grotere groep (2 op de 5) vertelt dat zij het verlof niet maandelijks nodig hebben, maar het wel zouden willen opnemen als het wél nodig is.

Menstruatieklachten bespreken met de baas

De helft van alle deelnemers ziet menstruatieverlof als een positieve actie van de werkgever. Maar de meerderheid vindt niet dat menstruatieverlof wettelijk moet worden vastgelegd. Waarom niet? Vrouwen vrezen dan voor hun positie op de arbeidsmarkt. „Ik denk dat het de kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt alleen nog maar kwetsbaarder maakt. Wie wil er straks nou een vrouw aannemen als ze constant voor van alles vrij kan krijgen?”, klinkt een reactie.

Overigens blijkt ook dat praten over menstruatieklachten met een werkgever nog niet altijd even makkelijk is. „Ik schaam me er een beetje voor om te vertellen dat ik ongesteld ben aan een mannelijke baas. Ik ben bang dat hij het geen goede reden vindt om je af te melden.” Twee derde van de deelnemers heeft hun menstruatieklachten nog nooit besproken met hun leidinggevende. Doen ze dit wel? Dan blijkt een leidinggevende in die gevallen vaak een vrouw te zijn.

Verschillen vrouwen onderling

De gradatie van menstruatieklachten verschilt overigens per vrouw. Waar de één weinig tot geen klachten ervaart, worstelen anderen met heftige menstruaties. Klachten die zij ervaren kunnen zijn: hevige buik- en rugkrampen, hevig bloedverlies, emotionele of psychische klachten.

Reacties