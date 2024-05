Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn kleindochter slaat en schopt, hoe pak ik dit aan?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Willem: „Mijn kleindochter slaat en schopt, hoe pak ik dit aan?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Ik ben een grootvader van 67 jaar en ik zit met een dilemma dat me behoorlijk bezighoudt. Mijn kleindochter van 5 jaar en haar klasgenootjes hebben de gewoonte ontwikkeld om elkaar te schoppen, knijpen en slaan. Helaas heeft mijn kleindochter nu het idee dat ze dit gedrag ook bij mij en anderen kan vertonen.

Ik heb al geprobeerd om haar te vertellen dat het genoeg is en dat ik het niet leuk vind, maar dat lijkt ze alleen maar grappig te vinden. Zelfs wanneer ik probeer haar terug te kriebelen, heeft dat geen effect. Ze blijft doorgaan met dit ongewenste gedrag en ik weet niet goed hoe ik dit kan aanpakken. Heb je enig idee hoe ik dit het beste kan oplossen?

Met vriendelijke groet,

Willem”

Het antwoord

Hi Willem,

Wat een lastige situatie! Ik begrijp dat je je zorgen maakt en haar gedrag wilt bijsturen. Hier zijn een aantal tips.

Probeer altijd consistent te reageren op haar gedrag: elke keer dat ze iemand schopt, knijpt of slaat, moet er een consequentie volgen, zoals een time-out of een korte uitleg waarom dit gedrag niet acceptabel is.

Positief gedrag belonen helpt ook vaak bij kinderen, bijvoorbeeld met complimenten of een kleine beloning. Leer haar daarnaast op een andere manier omgaan met boosheid of frustratie, zoals praten over wat haar dwarszit, tekenen of een stressbal gebruiken. Laat zelf ook zien hoe je kalm met emoties omgaat, want kinderen leren van een goed voorbeeld.

Ik zou je aanpak ook even bespreken met haar ouders om een consistente aanpak te garanderen. Je kleindochter is nog jong en moet veel leren over sociale situaties en over emoties. Blijf daarom wel geduldig en lief, zelfs als het moeilijk is.

Ik hoop dat deze tips je helpen.

Groetjes Laura

