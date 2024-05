Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders laat talkshow in de kou staan: Op1 laat stoel vrij totdat hij ‘een keer komt’

In de talkshow Op1 wordt een stoel aan de talkshowtafel vrijgehouden voor Geert Wilders. Hij zou vaker niet willen komen, stelde Sven Kockelmann gisteravond in de talkshow. Daarom is besloten de stoel de komende weken net zo lang vrij te houden totdat hij wel komt.

Op sociale media zorgt de actie van de talkshow voor reacties. Waar sommigen Geert Wilders gelijk geven, begrijpen anderen de ontevredenheid van Kockelmann en Op1.

Uitnodiging voor Geert Wilders

„Wij leven in een rechtsstaat en daar is het toch vrij gebruikelijk dat politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement, zeker als je daar de grootste fractie bent, toch ook tekst en uitleg komen geven in traditionele media”, aldus de uitleg van Kockelmann.

Ook deze week zou de politicus en andere leden van de PVV-fractie zijn uitgenodigd. „Maar het antwoord is doorgaans: nee”, zegt de presentator. „Ik weet dat Geert Wilders vaak naar deze uitzending kijkt. Kijk, daar staat een lege stoel. Die stoel laten we onbezet staan, totdat u een keer komt.” Ze hebben nog een paar weken te gaan, vervolgde hij. „U bent van harte welkom om tekst en uitleg te geven bij de keuzes die u maakt in de Tweede Kamer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goede actie van #OP1. Vaak wordt beweerd dat de NPO te links is en de PVV geen aandacht krijgt, terwijl het juist andersom is: Wilders wil zelf niet komen https://t.co/fGKRPsqIgp — Steven Braham 🇳🇱 (@steven_braham) May 4, 2024

Internationale Dag van de Persvrijheid

Het haakje met Wilders’ afwezigheid wordt gemaakt met de Internationale Dag van de Persvrijheid, wat gisteren plaatsvond. „We moeten stilstaan dat wij in Nederland persvrijheid hebben”, aldus politiek verslaggever Thomas van Groningen bij Op1. „Er wordt gezegd dat er vaak gemord wordt aan de persvrijheid, onder andere door een formerende partij, de PVV.”

Daaruit vloeide de uitnodiging van Kockelmann voor Wilders om eens plaats te nemen aan de talkshowtafel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap Wilders wel. Kockelmann heeft een irritante manier van ondervragen. Nogal een zuiger die niet doorheeft tot hoever hij kan gaan.#Op1 #Kockelmann

Op1 laat stoel leeg voor Wilders totdat hij komt: 'politici moeten uitleg geven' https://t.co/awOLKIvjCE — Frans_Traas (@Frans_Traas69) May 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goh… Gek dat #Wilders niet wil aanschuiven bij zijn grootste fans… De mensen van #op1! 🤡https://t.co/yCjsOwtEU6 — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) May 4, 2024

Publieke omroep

Wilders heeft meermaals gezegd dat hij de publieke omroep het liefst wil afschaffen en uit geregeld kritiek op de media, maar ondanks dat zou de talkshow vanwege de „gebruikelijkheid voor politieke partijen” toch willen dat hij „tekst en uitleg over zijn keuzes” komt geven.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties