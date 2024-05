Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Neemt de persvrijheid af als PVV in het kabinet komt? Dit vinden VVD en BBB

Hoe denken de VVD en BBB dat een kabinet met de PVV impact zal hebben op de persvrijheid? Volgens Kamerleden van beide partijen zijn er daar weinig zorgen over. Ze denken niet dat de persvrijheid in Nederland in het geding zal komen.

„We hebben voldoende vertrouwen in de democratie en de rechtstaat dat het niet zo ver komt”, zegt BBB-Kamerlid Henk Vermeer. De VVD zegt zich altijd te hebben ingezet voor de vrijheid en veiligheid van de pers „en dat zullen we blijven doen, in welke politieke constellatie dan ook”, zegt VVD-Kamerlid Claire Martens.

VVD en BBB onderhandelen momenteel met PVV en NSC over een nieuw kabinet. PVV-leider Geert Wilders (van wie onlangs bleek dat hij regelmatig racistische tweets deelt) heeft meerdere keren gezegd dat hij de publieke omroep wil afschaffen en uit vaak kritiek op de media. De internationale journalistenorganisatie Reporters Sans Frontières (RSF) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maken zich daar zorgen over.

PVV en BBB willen NPO inkorten

Ook in het verkiezingsprogramma van BBB staat dat de NPO het met minder geld moet gaan doen, zegt Vermeer. Hij benadrukt dat BBB „pal staat voor persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.” De partij heeft „met alle soorten pers contact”, ongeacht de manier waarop die media over BBB berichten, voegt hij daaraan toe.

Vermeer wijst er op dat de vier partijen eerder in de informatie afspraken hebben gemaakt en vastgelegd over bescherming van de democratische rechtstaat. „We houden elkaar aan die gezamenlijke afspraken.”

In die afspraken staat onder meer dat voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat „onafhankelijke instituties, zoals rechtspraak, wetenschap en media, van groot belang zijn. De partijen zullen deze beschermen en versterken.” Die afspraken staan in het eindverslag van oud-informateur Ronald Plasterk van 12 februari.

Persvrijheid

„Persveiligheid is een groot goed en is bovendien essentieel voor het functioneren van onze democratie”, zegt Martens. „Het is dan ook goed nieuws dat we twee plekken gestegen zijn op de persvrijheidsindex.”

RSF benadrukt echter dat „de nieuwe positie van Nederland geen echte verbetering van de persvrijheid weerspiegelt”. De NVJ deelt die mening.

PVV en NSC hebben nog niet op vragen gereageerd.

