NS slaat déze treinstations het vaakst over: staat de jouwe ertussen?

Een trein die jouw station overslaat: het is misschien wel vervelender dan vertraging. Vandaag maakte de NS bekend hoe vaak het vorig jaar gebeurde en welk station er het grootste slachtoffer van was. „Het is een groot dilemma”, aldus de vervoerder.

Treinen van NS zijn vorig jaar 2788 keer voorbijgereden aan een station waar ze eigenlijk hadden moeten stoppen. Op een totaal aantal stops van 12 miljoen is dat 0,02 procent, meldt de NS vandaag.

Treinstation overgeslagen

Het vaakst sloegen de treinen station Tilburg Universiteit over. Dat station werd in 0,82 procent van de geplande stops overgeslagen. Het kwam voornamelijk door snelheidsbeperkingen, maar ook omdat er veel goederentreinen rijden in Brabant. Deze treinen trekken traag op en remmen traag en zijn dus niet zo punctueel, aldus de NS.

„Het is een station waar overdag vier treinen per uur komen. Als er dan eentje uitvalt, blijft er nog aardig wat over”, is de redenering van NS. Daarnaast kiest de NS er bewust voor om dit station soms over te slaan omdat reizigers vanuit ‘s-Hertogenbosch kunnen overstappen op station Tilburg en binnen vijf minuten met de Sprinter uit Eindhoven kunnen doorreizen naar Tilburg Universiteit. „Op andere stations op de route hebben we deze mogelijkheid niet.”

Waarom worden treinstations overgeslagen? Als een trein teveel vertraging oploopt, kan die andere treinen in de weg gaan zitten. De verkeersleiding van ProRail moet dan beslissen wat ermee gebeurt. Samen met vervoerders zoals NS is er voor sommige trajecten een ‘Trein Afhandelings Document’ (TAD). Daar staan afspraken in tussen ProRail en vervoerders over hoe vertragingen afgehandeld kunnen worden.

Knooppunt ’s-Hertogenbosch en station Zoetermeer

Doordat er tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch snelheidsbeperkingen liggen, kan dat ervoor zorgen dat er meer vertraging ontstaat rond het knooppunt ’s-Hertogenbosch, aldus NS. Het gevolg is dat verschillende stations langs het traject Arnhem-Breda afgelopen jaar soms overgeslagen werden. Het volledige lijstje ziet er als volgt uit:

Station Aantal keer overgeslagen Gepland aantal stops Percentage overgeslagen Tilburg Universiteit 271 33.215 0,82 % Nijmegen Dukenburg 167 40.261 0,41 % Nijmegen Goffert 166 40.226 0,41 % Utrecht Lunetten 101 53.282 0,19 % Arnhem Zuid 94 33.873 0,28 % Elst 92 34.877 0,26% Nijmegen Lent 92 33.870 0,27 % Zoetermeer 75 28.886 0,26 % Rosmalen 69 22.342 0,31 % ‘s-Hertogenbosch Oost 68 22.346 0,30 % Bron: NS

Station Zoetermeer staat ook in het lijstje. Begin januari vorig jaar was de loopbrug over het station kapot en voor de veiligheid mochten er een paar dagen geen treinen stoppen. Hierdoor kon ruim een kwart procent van het aantal geplande stops niet worden gemaakt.

