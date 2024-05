Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barman Victor verlaat First Dates-toog: dit geeft hij mee aan zijn opvolger

Het is een bekend gezicht voor vele tv-kijkers: die van Victor Abeln oftewel barman Victor in First Dates. Eerder deze week werd bekend dat hij het programma gaat verlaten, en meer dan duizend mensen lieten al weten zijn plek graag te vullen. Maar wat maakt nou een goede televisie-barman? Abeln komt het hoogstpersoonlijk toelichten bij Sophie & Jeroen.

Hij wordt bijgestaan door tv-tappers Monica Tijdink (Top 2000) en Mylou Frencken (Met het Mes op Tafel) die elk hun lessen delen.

Maar de tv-kastelijnen zijn „niet allemaal geschikt voor barwerk”, geeft Sophie & Jeroen-presentator Sophie Hilbrand weg. Abeln had de opschudding om zijn vertrek in ieder geval niet verwacht. „Ik heb gewoon heel veel zin om met mijn vriendin op reis te gaan”, verklaart hij over zijn toekomstplannen. „The show must go on, dus ik draag de plek achter de bar graag over. Ik heb de rol passend gemaakt na 7 jaar en 4000 dates. Ik heb ook niet de illusie dat ik de enige ben die het kan.”

Hoe heeft Abeln de plek achter de bar van First Dates eigenlijk gekregen? „Ik ben gewoon weggeplukt bij een andere horecazaak, waar ik zelfs jou nog aan de bar heb gehad”, zegt hij tegen Hilbrand.

Sophie & Jeroen over tv-barmanschap

Hilbrand is benieuwd naar wat zijn functie bij First Dates zo bijzonder maakt. „Je komt allerlei soorten mensen tegen”, aldus Abeln. „De jongsten zijn 18 en de oudste was 91. Ik vind het heel mooi dat het mensen zijn uit alle lagen. Ik zeg altijd: liefde is maar het haakje waaraan we het ophangen. Uiteindelijk gaat het om iemand valideren, iemand te laten zijn en dat naar voren te laten komen.”

Het is volgens hem een heel „slap concept”, twee mensen die elkaar niet kennen en samen een hapje gaan eten in een restaurant gevuld met camera’s. Maar daardoor heb je volgens de barman wel „de kans om de mens te zien”.



‘Totaal geen kennis van drank’

Als je aan Abeln om wat voor drankje dan ook zou vragen, zou hij weten welke het is en hoe die gemaakt moet worden. Dat is volgens Hilbrand wel anders in het geval van tv-barvrouw Frencken, die al 27 jaar bij Met het Mes op Tafel te zien is. „Het echte barvrouwschap is niet voor mij weggelegd”, verklaart Frencken. „Ik ben daar veel te langzaam en te dromerig voor. En ik heb totaal geen kennis van drank en het interesseert me ook niet.”

Zelfs de tap van het programma is buiten gebruik gesteld omdat „ik er niet mee om kon gaan”. Nu staat er volgens Frencken een blikje waar ze uit schenkt. Er is ook een periode geweest waarin ze drankjes rondbracht, maar dat was geen succes. „Ik raakte daar geïrriteerd van. Dan zat er iemand in het publiek die wenkte dat zijn glas leeg was. Je snapt toch wel dat het verdomme een rol is?”

‘Zwitsers zakmes, maar dan met kurkentrekker’

Monica Tijdink werkt al sinds 1978 bij dezelfde bar en staat sinds 2004 bij de Top 2000 achter de toog. „Als het goed is heb ik veel ervaring, ja.” Tijdink vindt het bijzonder dat ze vanwege al die jaren achter de bar de verschillende generaties ziet passeren. „Mijn jeugd ligt daar, maar ook die van veel anderen.” Wil Tijdink de rol van Abeln niet overnemen? „Nee, dat strikje staat me niet.”

Wat moet je ‘hebben’ als goede tv-barman of -vrouw? Abeln geeft het mee aan zijn mogelijke opvolger: „Je moet oprechte interesse hebben, algemene kennis. Je bent constant aan het schakelen. Het is alsof je een Zwitsers zakmes bent, maar dan met een kurkentrekker.”

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

