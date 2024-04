Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem bij Op1 fel over Wilders: ‘Mogelijk dat kiezers zich hebben vergist’

Bij Op1 kreeg men gisteravond een „lesje populisme” van Maarten van Rossem. En ook over de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft de historicus wat te zeggen: „Zou het niet kunnen zijn dat die kiezers zich vergist hebben?”

Van Rossem heeft onlangs een boek, „of mag ik het een essay noemen?”, uitgebracht over het populisme. Welke inzichten wil de historicus en tv-persoonlijkheid meegeven?

Maarten van Rossem bij Op1

Rondom de Europese verkiezingen heerst er volgens aanwezigen bij Op1 een „waarschuwing voor een populistischere koers”. „De naam Viktor Orbán valt daarbij vaak”, aldus Op1-presentator Sven Kockelmann. Wat heeft Van Rossem daarover te zeggen? „Ik vind hem een absoluut verwerpelijke politicus. Ik vind dat de EU veel straffer tegen hem zou moeten optreden.”

„Hij is een populist”, volgens Van Rossem, „in die zin dat hij claimt dat hij vanuit het Hongaarse volk spreekt.” Van Rossem legt uit dat het bij het populisme gaat om „één charismatische leider die spreekt namens het volk”. „Dan wordt er volgehouden dat het volk een eenheid is. Ook al is dat niet zo.”

‘Gericht tegen het idee dat het volk heeft gesproken’

Over Wilders’ winst bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft Van Rossem ook wat te zeggen. „Hij heeft een aardig percentage stemmers binnengehaald, maar er is nog steeds ongeveer 77 procent die niet op de PVV gestemd heeft.”

Waar Van Rossem zich „tegen richt” is „het idee dat ‘het volk heeft gesproken'”. „Hij heeft 23 procent van de kiezers achter zich gekregen.” Sven Kockelmann verduidelijkt dat het om 2,5 miljoen kiezers gaat, maar Van Rossem is er niet van onder de indruk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maarten van Rossem verdiepte zich in het populisme en in de opkomst van de PVV. ‘’Waar ik mij tegen richt, is het idee ‘het volk heeft gesproken’’’, zegt Van Rossem. #Op1 #WNL pic.twitter.com/N4fI5LzFA3 — Op1 (@op1npo) April 5, 2024

Partijprogramma lezen

„Zou het niet kunnen zijn dat die kiezers zich vergist hebben? Dat ze niet precies wisten waar ze eigenlijk op stemden?”, aldus Van Rossem aan tafel bij Op1. „Gezien de peilingen, ook die voor de Europese verkiezingen, wijst niks daar op”, reageert Kockelmann.

Dat is een wonderlijke beredenering, vindt Van Rossem. „Voor een niet onbelangrijk gedeelte zouden kiezers er verstandig aan gedaan hebben om het programma van Wilders te lezen voordat ze op de partij stemden.”

Bitter teleurgesteld

Er zijn namelijk twee mogelijkheden volgens de historicus: „Of ze hadden geen idee. Dat is wat ik vermoed bij de meeste PVV-kiezers. Of ze hebben programmatisch op Wilders gestemd. Dan moeten ze wel bitter teleurgesteld zijn dat 85 procent van zijn politieke voornemens ondertussen in de ijskast staan.”

Van Rossem maakt het nog even duidelijk: „Zijn hele politieke denken is wezensvreemd aan de parlementaire democratie.”

NSC-leider Pieter Omtzigt is ook aanwezig bij Op1. Van Rossem heeft over hem ook nog wat te zeggen. „Omtzigt maakt duidelijk niet op de traditionele manier van een parlementaire democratie in zee te willen gaan met Wilders, omdat hij hem voor geen cent vertrouwt. Dat is mijn interpretatie en die is juist.”

Van Rossem en Omtzigt

Omtzigt vind het „te makkelijk” om te zeggen dat kiezers „zich vergist hebben”. Van Rossem kaast de bal terug: „Gelooft u nou echt dat de PVV, in wat voor soort kabinet dan ook, al die problemen die Nederland nu ervaart gaat proberen op te lossen? Hebben ze zich ooit geïnteresseerd in die onderwerpen, afgezien van migratie?”

„Ik snap wat u zegt, maar zeggen dat ze niet in bestaanszekerheid geïnteresseerd zouden zijn klopt niet.” Op1 komt ten einde en Kockelmann moet de discussie opbreken. Omtzigt heeft echter wel interesse uitgeproken voor een „podcastaflevering met Maarten van Rossem”.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties