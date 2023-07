Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

ZOOP: De Reünie op Videoland: ‘Er zijn nooit romances bij ZOOP ontstaan… toch?’

Eén en al nostalgie, dat moest ZOOP: De Reünie op Videoland zijn. Is dat het ook geworden? Tipje van de sluier: leuk is het in ieder geval. Maar… is er destijds door de acht (jonge en totaal nieuwe) acteurs ook nog een beetje gezoend op de set?

ZOOP: De Reünie is sinds vandaag op Videoland te zien. Zo’n succesnummer van weleer, die we stiekem ook al een beetje waren vergeten, daar willen we natuurlijk meer van weten. Metro bekeek de… laten we het een documentaire noemen voor Blik op de Buis. In deze tv-rubriek worden door Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten beoordeeld.

ZOOP was mateloos populair

We gaan terug naar april 2004, bijna twintig jaar geleden dus. Opeens waren daar acht onbekende gezichten in een kinder-soapserie ZOOP op jeugdzender Nickelodeon. En die wérden me een partijtje populair. De acht werden in de serie opgeleid tot rangers in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Rangers die intern op het park moesten wonen en daardoor samen allerlei spannende avonturen beleefden. ZOOP was zo populair dat regisseur en romcom-koning Johan Nijenhuis drie series mocht maken met in totaal 325 (!) afleveringen. In 2005, 2006 en 2007 konden de fans ook naar de bioscoop voor ZOOP in Afrika, ZOOP in India en ZOOP in Zuid-Amerika. In de laatste film verlieten de rangers de winterse dierentuin om aan de andere kant van de wereld vlinders te redden. Ze keerden nooit meer terug.

Tot nu! Voor Videoland kwamen de acht sterren van weleer naar Ouwehands Dierenpark terug. Ze praten over toen, wandelen door het park (de meesten zijn er sinds 2007 nooit meer geweest) en – dat is zeker leuk – we zien heel veel oude beelden. De cast werd destijds door het succes totaal overvallen en de tv-rangers werden op straat overal herkend. Een fandag in de dierentuin bleek niet zo’n goed idee. Duizenden kinderen kwamen eropaf en dat liep op z’n zachtst gezegd ietwat uit de hand.

Bekende en minder bekende gezichten

De dertigers van nu zullen ZOOP: De Reünie een heerlijk weerzien vinden. Hun kinderen vragen waarschijnlijk ‘papa, mama, wie zijn die mensen?’ Voor die kids is deze film van ruim een uur ook niet bedoeld, al zullen ze herhalingen van de serie best vermakelijk vinden; hooguit wat traag misschien. De drie seizoenen zijn nog altijd op Videoland te vinden, geven we maar als tip mee.

Maar wie waren die acht dan precies, voor wie het niet meer weet? Het gaat om de castleden Monique van der Werff, Patrick Martens, Nicolette van Dam, Ewout Genemans, Vivienne van den Assem, Juliette van Ardenne, Jon Karthaus en Erwan van Buuren. Voor het merendeel van hen bleek ZOOP het startpunt van een succesvolle carrière in de film- en televisie-industrie. Sommige gezichten zien we nog heel vaak op tv. Van der Werff is tegenwoordig eigenaar van de School voor Vrouwenkracht. Van Buuren werd professioneel cameraman en Karthaus is tegenwoordig vaker achter de schermen als regisseur te zien dan voor de camera als acteur. Wat ze samen bereikten was het winnen van De Gouden Stuiver in 2004, de jeugdvariant van De Gouden Televizier-Ring.

Oh, wat waren ze in ZOOP piepjong

Wat bij ZOOP: De Reünie meteen opvalt: wat zijn die gasten piepjong! Let wel: vijf of zes van de acteurs woonden tijdens hun eerste grote acteerklus nog bij hun ouders thuis. Als je de koppies van 2004 bekijkt, dan is Vivienne van den Assem nog het minst veranderd (en da’s een compliment). De acteurs speelden onder namen als Bastiaan en Bionda. Eerstgenoemde was Ewout Genemans, de tweede Nicolette van Dame die een afschuwelijk secreet mocht spelen. Arme Ewout liep continu verliefd achter haar aan, om telkens weer een blauwtje op te lopen. Het moet heerlijke kost voor de kids en tieners van toen zijn geweest.

💰 Bijzondere bedenker Ere wie ere toekomt, maar Marcel Boekhoorn is toch echt de man waar ‘we’ ZOOP te danken hebben. Deze multimiljonair kocht Ouwehands Dierenpark in het jaar 2000. Mede door zijn bedenksel, de jeugdserie dus, wist hij deze zoo in Utrecht winstgevend te maken. Jaren later haalde Boekhoorn met Ouwehands Dierenpark de pers nogmaals breeduit. In 2017 arriveerden namelijk de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya, inmiddels ouders van ‘een kleine’.



Romances op de set?

Al met al is ZOOP: De Reünie vermakelijk, de beelden van toen vooral bezienswaardig en zelfs de ‘rangers-hater’ van weleer Roy (de Belgische acteur Hugo Maerten) springt weer met z’n hark uit de bosjes. Spannend wordt het als een van de reüniegasten plots vraagt: „Er zijn nooit romances binnen de cast geweest… toch?” Er volgt een wat ongemakkelijke stilte. Daarna gelach. Het eindresultaat van dit onverwachte gedoe? Dat vertellen we op deze plek natuurlijk niet.

ZOOP: De Reünie is niet briljant, zeker niet stom, eerder gewoon hartstikke leuk. ‘Hoe is het met?’-verhalen vindt iedereen over het algemeen wel interessant en vermakelijk. Videoland zou er best een serie van kunnen maken. Hoe is het met de eerste cast van SpangaS bijvoorbeeld? Of van soap Malaika (mocht je dat überhaupt nog kennen), van de eerste acteurs van Goudkust en Onderweg naar Morgen? Of wat te denken van die allereerste cast van Goede Tijden, Slechte Tijden uit… oktober 1990!

Aantal blikken uit 5: 3

ZOOP: De Reünie is nu op Videoland te zien.