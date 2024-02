Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

First Dates-kijkers loven bescheiden Baas B: ‘Zij heeft echt geen idee’

Verschillende BN’ers schuiven aan bij First Dates, waaronder ook rapper Baas B. En hoewel de rapper toch een aardige carrière op zijn naam heeft staan, blijft hij bescheiden. Dat zijn date hem niet herkent, lijkt hem niks uit te maken.

Gisteravond verschenen twee BN’ers in het First Dates-restaurant. Naast Baas B schoof ook Tamara Elbaz aan. Die je kunt kennen van The Real Housewifes van Amsterdam.

Bekende gezichten in First Dates

Tamara is nogal een karakter. Ze bestelt bij aanvang ‘plat water op kamertemperatuur’. En vertelt later tegen haar date David dat ze geen rauw voedsel of Italiaanse gerechten eet. Want Italiaans eten is volgens haar alleen deeg en kaas. En daar is op X lang niet iedereen het mee eens.

Later vertelt ze dat ze elf jaar een relatie had met haar ex-man. Maar ze verbrak de relatie vorig jaar op Valentijnsdag. David had overigens geen idee wie Tamara was. Ze blijken beiden gezondheidsfreaks. Tamara rookt niet, drinkt niet en gebruikt geen drugs. En hoewel de twee goed met elkaar konden kletsen, blijkt Tamara geen vonk te voelen.

Dat herkent Baas B niet

En ook rapper Baas B vertoeft in het First Dates-restaurant. Baas B, die eigenlijk Bart heet, stond lange tijd bekend als een bekend rapduo met rapper Lange Frans. Hij legt aan het begin van het programma uit dat bekendheid ook mensen kan aantrekken die op succes, aandacht of geld, vallen. „Dat maakt het lastig om iemand te vinden die oprecht is.”

Bart werkt tegenwoordig veel met jongeren die vastlopen. Waarbij hij muziek en psychologie combineert, vertelt hij tegen zijn date Pauline. Maar Pauline heeft geen enkel idee dat ze tegenover een bekende Nederlander zit.

Kijkers loven bescheiden Bart

Ze vraagt haar date waar zijn passie voor muziek vandaan komt. Bart vertelt over zijn jeugd en fascinatie voor rapmuziek. „Toen dachten ik en een vriend van mij, dat gaan we ook doen. En dat is uitgegroeid tot meer dan een hobby.” Dat Bart het hier over Lange Frans heeft en er een serieuze rapcarrière volgde, ontgaat Pauline volledig.

De hele date komt het niet ter sprake dat Bart een bekend gezicht is. De twee blijken elkaar na afloop nog allebei een keer te willen zien. Pas helemaal aan het eind van het programma komt Pauline erachter dat ze Baas B tegenover zich had. En Pauline blijkt zijn hitjes vroeger veelvuldig geluisterd te hebben.

Later verschijnt in beeld dat Pauline en Bart nogmaals met elkaar op date zijn gegaan na de opnames én er nog een afspraak in het vooruitschiet ligt. Kijker loven de bescheiden Baas B en vinden hem en Pauline een geschikte match.



Baas B blijft bescheiden. Doet ie goed. #FirstDates — Dik Tatort (@KimJungOen) February 13, 2024



Hij gaat het gewoon niet zeggen hé… Beetje stille hints maar ze pikt ze niet op, had dan ook ‘lange vriend’ gezegd baassie! #FirstDates — Britt (@BrittBR97) February 13, 2024



Ik vind Baas B en de meid best leuk en lief samen #FirstDates — Danny (@DannyJoeJo) February 13, 2024



Ahhh Bart en zijn date zijn kei schattig! 🥹 #FirstDates — Britt (@BrittBR97) February 13, 2024



Haha, Baas B houdt keurig zijn mond en zij heeft echt geen idee. #FirstDates — Henk-Willem Beks (@HWB77) February 13, 2024

Je kijkt First Dates terug via NPO Start.

