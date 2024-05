Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Bauers terug naar kerk waarin ze trouwden: ‘Onze zonen maakten er een bende van’

Zestien jaar geleden stapten Frans en Mariska Bauer in het huwelijksbootje. In een nieuwe De Bauers – 20 jaar later gaat het stel op tv terug naar de kerk waar zij elkaar ooit het ja-woord hebben gegeven.

„Ik zie ons hier nog staan, dat we hier aankwamen, met al die fans. En dat Jantje zei: ‘Ik moet plassen, mama.’”

De Bauers terug naar Oudenbosch

De Bauers zijn zestien jaar geleden getrouwd in een kerk in Oudenbosch. „Omdat we dat de mooiste kerk van Nederland vinden. En dat ligt toevallig heel dicht bij Fijnaart, dus vandaar dat we daar getrouwd zijn”, verklaart Mariska over de plek bij hun woonplaats.

De twee stappen in de auto en reizen af naar Oudenbosch, in het zuiden van het land. Bij aankomst bij de kerk komen de herinneringen terug.

Voor de Bauers is hun trouwdag, al die jaren later, nog steeds „een van de mooiste dagen” van hun leven. „Ook voor heel veel vrienden en familie die er toen bij waren. Die hebben het nog steeds over onze bruiloft.” Frans is het met Mariska eens. Hij noemt „alles” wat die dat gebeurd is „bijzonder”.

Road down memory lane

In de kerk lopen de Bauers een road down memory lane. Ze steken een kaarsje aan en maken een praatje met de aanwezige pastoor. „Ik heb een heel fijn gevoel als ik hier ben en heb hier mooie herinneringen. Ik zie de hele familie Bauer nog zitten, overal bloemen. Weet u ook nog dat we hier aankwamen, dat die kleine van ons nog een plasje moest plegen?”, vraagt Frans Bauer.

De pastoor kan de Bauers inderdaad nog wel herinneren. „Ik kan me herinneren dat die drie van jullie de boel behoorlijk op stelten hebben gezet. Die waren voortdurend in beweging, er was geen moment rust.”

De Bauers schieten in de lach. „Hij was het nog niet vergeten hè, dat de zonen een bende hebben gemaakt hier in de kerk tijdens ons huwelijk. Kun je nagaan, het is zestien jaar geleden, maar die man is dat nog niet vergeten.”

‘Bestond de wereld maar uit veel meer Bauers’

Over de terugkeer van de Bauers op televisie zijn kijkers wekelijks positief. „Bestond de wereld maar uit veel meer Bauers”, concludeert één kijker na afloop van de aflevering van gisteravond. Vooral ook de zonen van de Bauers vallen in de smaak. „Die zonen, heerlijk hoe die met elkaar en hun vader omgaan.”



Bestond de wereld maar uit veel meer Bauers….. #deBauers — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) May 2, 2024



Was weer super leuk de Bauers 20 jaar later @fransbauer_ @mariskabauer en de rest van de fam genoten er weer van en ja hoor wij @Thea van Eijndhoven @mercedespas Sandy Schouten en ik ook weer even in beeld 👍🔝🎉🥳❤️📺 pic.twitter.com/4SmDuWc8Vq — anita de vaan (@anitaomatje) May 2, 2024



Naast alle grote bekken in Nederland, hebben we gelukkig ook Frans Bauer #debauers — DianaH (@DianaHogetoorn) May 2, 2024



#debauers

Die zonen, heerlijk hoe die met elkaar en hun vader omgaan.

En vrolijke Frans, blijft lachen.

Wat een leuk gezin. — G. Lanting (@GLanting3) May 3, 2024



Wat zijn die zonen ook zo leuk.. #debauers — Mel (@melaliya) May 2, 2024



#debauers zo op dit moment regen en ook nog onweer maar iedereen zit toch binnen de Bauers zijn op tv 🥳😊 — Peterschoot (@peterschoot) May 2, 2024

De Bauers – 20 jaar later kijk je terug via NPO.

