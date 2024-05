Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechts kabinet in zicht: PVV, VVD, NSC en BBB zien het niet meer fout gaan

De ontknoping van de formatiesaga lijkt nabij. PVV, VVD, NSC en BBB zien de formatie van een rechts kabinet niet meer mislukken. Alleen de puntjes moeten nog op de i worden gezet.

De uren voor de formatiedeadline tikken weg. Vandaag moeten Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol hun verslag inleveren. Of dat gepaard gaat met een concept-akkoord, was lang de vraag. Eigenlijk wilden de partijen er vorige week, tijdens „de week van de waarheid”, al uitkomen. Een aantal dossiers bleken hete hangijzers, voornamelijk asiel en financiën.

Doorbraak in de formatie

Nu lijkt daar een doorbraak in te zijn. De vier partijen zijn gisterochtend om 08.45 uur begonnen met de onderhandelingen. Even na 01.00 uur vannacht kwam PVV-leider Geert Wilders als eerste naar buiten. Hij is optimistisch over de vorming van een nieuw kabinet. Een uur na middernacht liet hij weten dat de vier partijen nog wel even nodig hebben om de besprekingen af te ronden. Dat gebeurt deze ochtend. „Ik hoop dat het goed komt, ik denk dat het goed komt, ik zie het niet meer fout gaan.”



Ook de andere partijen zijn optimistisch, meldt de NOS. BBB-leider Caroline van der Plas zei „heel erg blij te zijn” dat er bijna een akkoord op tafel ligt. VVD-leider Dilan Yesilgöz zei opgelucht te zijn. „Ik denk dat we eruit zijn.” Ook NSC-voorman Omtzigt sprak van opluchting en zei dat er „op een haar na een akkoord” is. „Het land heeft een nieuwe regering nodig.”

De informateurs hielden nog een kleine slag om de arm. De kans op een kabinet is gestegen, maar „nog geen 100 procent”, zei informateur Dijkgraaf na afloop van de onderhandelingen. „Lang en intensief”, zo omschreef informateur Richard van Zwol de onderhandelingsdag.

Nog geen duidelijkheid over premierskandidaat

Omtzigt dwong in een eerder stadium van de onderhandelingen af dat alle partijleiders, inclusief Wilders, in de Tweede Kamer zouden blijven. De bal ligt bij Wilders om een kandidaat-premier naar voren te schuiven. Hij heeft naar eigen zeggen een kandidaat op het oog en heeft die persoon ook al benaderd. Maar wie dat is, blijft nog een mysterie. Volgens Wilders is er hier gisteren niet over gesproken.

Vandaag wordt nog een belangrijke dag. Dan wordt formeel pas voor het eerst gesproken over de beoogde premier. Van Zwol verwacht niet dat dat tot problemen zal leiden. „Maar natuurlijk is het een belangrijk gesprek.” De naam van voormalig informateur Ronald Plasterk (PvdA) zingt rond als premierskandidaat. Dijkgraaf zei nadrukkelijk dat het uitgesloten is dat hij of Van Zwol premierskandidaat wordt.

