Zuur moment in Miljoenenjacht als Adri onderbuikgevoel negeert, kijkers verbaasd om keuzes: ‘Was nou doorgegaan man’

Oud-politieagent Adri stond gisteravond in de bloedspannende finale van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Daar besloot hij niet op zijn eigen gevoel af te gaan, met pijnlijke gevolgen van dien.

Er waren dit seizoen al een aantal opmerkelijke momenten in het SBS6-spelprogramma, voornamelijk rondom de thuiswinnaars. Winston Gerschtanowitz stond namelijk meerdere keren voor een dichte deur. Toen hij vorige week in de aflevering de winnaars van de Postcodeloterij blij wilde maken met een flink bedrag, deden ze vol argwaan open. „Ik wil niet op tv!” Eerder stond hij zelfs met een half miljoen voor een dichte deur van een Gooische villa.

Adri verspeelt 5 miljoen euro in Miljoenenjacht

Het gaat Adri in het begin van het spel nog voor de wind, maar dan rijst de vraag of hij koffer 1 moet openmaken. „Het voelt niet goed”, zegt Adri. „Dan moet je het niet doen”, drukt Linda de Mol hem op het hart. „Jawel”, zegt Adri desondanks vastbesloten. De presentatrice vraagt hem of het goed voelt. „Nee”, antwoordt Adri daarop, tot hilariteit van het publiek. „Dan moet je het niet doen!”, zegt De Mol nogmaals. „Het voelt niet goed, maar je wilt 1. Leg me dit uit, Adri.” Hij zegt daarop dat je soms iets moet doen wat niet goed voelt. „En daarna komt het altijd weer goed.”

De Mol vraagt aan Adri’s vrouw Marianne hoe zij over de koffer nummer 1 denkt, waarna ze aangeeft dat de koffer voor haar wel goed voelt. „Dan vind ik het goed dat je hem opent”, reageert de presentatrice. De koffer wordt daarop geopend en ja hoor: Adri’s gevoel bleek tóch juist te zijn. Hij heeft zojuist vijf miljoen euro weggespeeld. De hele zaal kijkt vol verbazing toe. „Je ziet dingen en voelt dingen”, zegt De Mol. „En dan ga je tegen je eigen gevoel in. Hij zat gewoon in koffer nummer 1.” Voor zeven mensen in de zaal is dit overigens wel uitstekend nieuws, want zij hadden gegokt dat koffer 1 vijf miljoen euro had en mogen ruim 14.000 euro mee naar huis nemen.

‘De veilige gokker’

Na deze misère besluit Adri eieren voor zijn geld te kiezen, ondanks protesten van De Mol en zijn vrouw Marianne. Het eerstvolgende bod dat hij krijgt, van 99.000 euro, accepteert hij. „Ik heb het geprobeerd en jij hebt het geprobeerd”, zegt de presentatrice tegen Marianne. „Maar misschien heeft hij helemaal gelijk.” „De veilige gokker”, zegt Marianne. Adri is gewoon tevreden. „Ik heb 100.000 euro”, reageert hij. „Dat kan niemand je meer afnemen”, besluit De Mol.

Kijkers waren vol verbazing over het tafereel:



Hahahahah slecht gevoel in deze koffer, maar ik pak hem gewoon. Koffer 1 €5 miljoen. #miljoenenjacht — Jeroen Bos (@Brwjeroenb) March 31, 2024



Lullig 😂😂

Koffer 1 voelt niet goed, doe toch maar

Zit daar het grootste bedrag in 🤣#Miljoenenjacht — Patrick (@PatrickvdBz) March 31, 2024



Mevrouw roept naar haar man achter de desk;”Doorgaan”, zet haar lekker buiten de deur 🚪 met ‘haar koffer 🧳 ‘…😂 #miljoenenjacht #postcodeloterij pic.twitter.com/Yw3j3mQHj2 — Arjan (@ArjanGelderland) March 31, 2024



En zo zie je maar weer: áltijd op je eigen gevoel afgaan. 🫢 #Miljoenenjacht — Roy Koning (@Noedotweets) March 31, 2024

Je kunt Postcode Loterij miljoenenjacht terugkijken via KIJK.

