Optreden paasfeest loopt in de soep nadat Mr. Polska oproept om bier te gooien: ‘Wat een mafklapper’

De organisatie van Paasparty Meddo is not amused met Mr. Polska. De artiest zou zaterdagavond tijdens het feest opgeroepen hebben om bier naar het podium te gooien, waardoor de apparatuur nu kapot is. Dat meldt het festival op social media.

Dat Mr. Polska dit opriep is opvallend, want de meeste artiesten zitten helemaal niet te wachten op een bierdouche. Zo huurde Lil Kleine ooit beveiligers in een poging het gegooi te voorkomen, omdat hij schoon genoeg had van de bierdouches waarmee zijn optredens steevast gepaard gingen.

Paasparty Meddo zoekt via social media naar beelden van oproep Mr. Polska

Zaterdagavond trad Mr. Polska op in Meddo, een dorp in de gemeente Winterswijk in de Achterhoek. Het tweedaagse tentfeest is een van de vele evenementen in het land die voor het Paasweekend werd georganiseerd.

„OPROEP, BEELDEN GEZOCHT!”, is te lezen in het bericht dat het feest op Instagram en Facebook deelt. „Afgelopen avond is er tijdens het optreden van Mr. Polska opgeroepen om bier te gooien. We zoeken beelden van het moment dat hij dit oproept en (rond) het moment zelf.”

De gevolgen van de oproep van de artiest waren volgens de organisatie groot, want de apparatuur bleek niet bestand tegen de hoeveelheid bier. „Door deze oproep was de apparatuur dermate beschadigd dat Tony Junior zijn set niet meer kon starten.”



De organisatie van het feest in Meddo laat weten dat het de beelden wil gebruiken „voor interne afhandeling”. Uit de reacties op Instagram blijkt dat volgers de oproep maar „zielig” en „kinderachtig” vinden. „Er is toch een verzekering?” Op Facebook klinkt er wel bijval voor de organisatie. „Wat een mafklapper”, zegt iemand. Een ander: „Kosten verhalen op Mr Polska, hij deed de oproep, was luid en duidelijk te horen achter de bar.”

Mr. Polska heeft zelf nog niet gereageerd op het voorval.

Reacties