Winston Gerschtanowitz opnieuw niet binnengelaten bij winnaars Postcodeloterij: ‘Hoe kom je aan onze deur?’

Het zit Winston Gerschtanowitz niet mee tijdens dit seizoen van Miljoenenjacht. Toen hij in de aflevering gisteren de winnaars van de Postcodeloterij blij wilde maken met een flink bedrag, deden ze vol argwaan open. „Ik wil niet op tv!”

Het is al de derde keer op rij dat Winston Gerschtanowitz een ‘bijzondere avond’ beleeft. Twee weken geleden stond hij zelfs met een half miljoen voor een dichte deur van een Gooische villa. Alhoewel er wel licht brandde, deed er niemand open. „De eerste aflevering dat ik met een half miljoen in mijn auto weer terug naar huis rijd”, zei hij toen. De winnaars zouden later uiteindelijk hun geld wel krijgen.

Deur gaat open voor Winston Gerschtanowitz, maar hij krijgt geen warm onthaal

Wie ook een flink geldbedrag mogen bijschrijven op hun rekening zijn de Rotterdamse Rita en haar man. Zij deden de deur gisteren wél open voor de Miljoenenjacht-presentator, maar het werd opnieuw geen feestelijk onthaal. „Het is voor mij ook nieuw dat ik dat gevoel heb van: zouden ze wel thuis zijn?”, zei hij nog, terwijl hij naar de deur liep.

„Maar ik heb al gezien dat er veel licht brandde. Dus ik heb een goed gevoel en denk dat het wel goed gaat komen. Nou, weet je: ik bel gewoon nog een keer aan”, zegt hij. Dan gaat de deur open. „Goedenavond, Winston Gerschtanowitz van de Postcodeloterij”, stelt hij zichzelf voor. „Wat zegt u?”, is de reactie die hij terugkrijgt.

‘Ik wil niet op televisie’

„Ik heb een koffer bij me voor u en ik zou ‘m heel graag aan u overhandigen als dat mag.” Dan komt de vrouw van de man die opendoet aangelopen. „Ik heb goed nieuws voor u. Zou ik even binnen mogen komen?” Daar zitten de winnaars niet echt op te wachten. „Wat is dit allemaal?”, spreekt de man zijn verbazing uit.

Dan zegt de Miljoenenjacht-presentator dat ze live op tv zijn en niet heel lang hebben. „Ik zou het graag aan u overhandigen, kan dat? Doet Rita iets anders aan, denkt u?” Nou, niet bepaald, zegt ze. „Ik wil niet op tv”, vertelt deze Rita, die dan nog niet weet dat ze een bedrag van 149.000 euro heeft gewonnen.

Vraagtekens bij winnaar: ‘Hoe kom je aan onze deur?’

Winston Gerschtanowitz weet dan al hoe laat het is: binnenkomen bij deze mensen, dat gaat niet lukken. Dus vertelt hij de winnaars dat hij het bedrag ook aan de deur kan overhandigen. Hij is al lang blij dát er is opengedaan. „Ik overhandig u de koffer hier. U speelt mee met de loterij, mogen we u in beeld nemen? Nee? Nee, u bent niet op televisie, maakt u zich geen zorgen.”

Dan schrijft de Miljoenenjacht-presentator het geldbedrag op in het koffertje. Rita lijkt daar niet eens in geïnteresseerd, want ze vraagt zich af hoe het camerateam überhaupt bij ze kon aanbellen. „Hoe kom je aan onze deur?”, vraagt ze. „Dat hebben we beneden geregeld”, reageert Winston. „Het paste niet door de brievenbus, dat zult u begrijpen.” Pas dan begint het te dagen bij Rita. „Zijn jullie dat?”, doelt ze op de Postcodeloterij.

Winston Gerschtanowitz spreekt van opnieuw een ‘bijzondere avond’

Maar Winston Gerschtanowitz vindt het wel genoeg geweest. „Het is wederom weer een hele bijzondere avond dat ik het zo doe. Kijk eens, het bedrag is van u!” En de koffer ook? „Ja, heel veel geluk ermee. Bedankt voor het meespelen. Dit wordt weer een bijzondere aflevering”, richt de Miljoenenjacht-presentator zich weer tot de tv-kijkers.

Sterker nog: „Het is een bijzonder seizoen aan het worden: we hebben kleine bedragen, we hebben mensen die niet thuis waren en die het heel warm hebben. Ik ga het hier straks allemaal uitleggen. Heel erg bedankt en tot volgende week. Gewoon opendoen, binnenlaten en feestvieren!”, sluit hij af.

Kijk de aflevering van gisteren van Miljoenenjacht terug bij KIJK.

