René van der Gijp heeft toch maar even naar gedragscursus gekeken: ‘Krankzinnig’

De mannen van Vandaag Inside lijken maar niet uitgepraat te raken over de verplichte gedragscursus omtrent grensoverschrijdend gedrag. René van der Gijp was deze keer aan de beurt, want hij heeft gisterochtend de e-learning onder ogen gehad. Maar hij vindt het allemaal maar „krankzinnig”.

Meestal is het Johan Derksen die zijn tegenzin uitspreekt, „ik ga dit soort onzin op mijn 75ste niet meer doen“, en is ‘Gijp’ het met hem eens. Presentator Wilfred Genee heeft de cursus al wél gedaan, vaste tafelgast Özcan Akyol, zo bleek deze week, al vier keer. In de uitzending liet hij al z’n certificaten zien.

Van der Gijp in Vandaag Inside: ‘Gedragscursus té krankzinnig’

Gisterochtend heeft Van der Gijp maar liefst tien minuten naar de e-learning gekeken. Die is verplicht voor medewerkers van onder meer Talpa, RTL en NPO, overigens. „Het is echt té krankzinnig, het gaat helemaal nergens over”, constateerde Van der Gijp. „Die filmpjes moet je een kind van 4 niet laten doen. Ik laat ze lekker door mijn zoon doen. Ik ga niet een half uur naar die onzin zitten kijken.” Maar wat er dan precies in stond en wat je moet doen, dat vertelde hij niet.

Talpa heeft, net als RTL en de NPO, alle medewerkers te kennen gegeven dat zij de onlinecursus moeten doen. Talpa-baas John de Mol heeft de e-learning inmiddels gedaan. Medewerkers van Talpa hebben tot en met 12 april de tijd gekregen. In VI werd gezegd dat medewerkers die de e-learning niet doen, geschorst kunnen worden. „Dan zit ik dus binnenkort in mijn eentje”, grapte presentator Wilfred Genee gisteravond.

Het Mediapact werd opgezet nadat de misstanden achter de schermen van The Voice of Holland aan het licht waren gekomen. Onder meer RTL, Talpa Network en de NPO zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Alle bedrijven die zich hebben aangesloten bij het platform hebben toegezegd dat al hun medewerkers de e-learning afronden, in de hoop dat het (seksueel) wangedrag in Hilversum afneemt. De commissie van Martin van Rijn constateerde in een lijvig rapport dat het merendeel van de werknemers in de mediasector met wangedrag te maken krijgt.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

