Gelekte tapes Khalid Kasem online, dit is erin te horen

Khalid Kasem is onlangs door de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten zo goed als vrijgesproken. Hij kwam in opspraak omdat hij mogelijk iemand zou hebben omgekocht, maar de deken vond daar geen aanwijzingen voor. Nu staan de tapes waarin Kasem praat met Peter R. de Vries toch online.

Kasem werd in verschillende artikelen in het AD in verband gebracht met omkoping. De krant zou opnames hebben uit 2019 waarin hij bijvoorbeeld tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds in Amsterdam een advocatenkantoor had, zou bevestigen dat hij een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kasem ontkende deze beschuldiging direct. GeenStijl heeft de tape online gezet.

Khalid Kasem tegen Peter R. de Vries: ‘Heb hem geen poot uitgedraaid’

GeenStijl heeft op zijn site een geluidsfragment gepubliceerd waarvan het platform zegt dat het de gelekte tapes zijn van gesprekken tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem. In dit gesprek vraagt De Vries aan Kasem of hij geld heeft aangenomen om iemand om te kopen.

In het begin van de tape is te horen dat het gaat om een persoon waarbij Kasem „veel meer geld niet in rekening bracht dan wel”. Peter R. de Vries: „Dat neemt natuurlijk niet weg, want dat heb jij zelf ook toegegeven, dat je hem geld gevraagd hebt om een ander te betalen, wat omkoping is. Daar hebben wij buikpijn van. Of je hebt iemand een poot uitgedraaid, of je hebt iemand omgekocht.”

Daarop reageert Kasem ‘dat hij hem geen poot heeft uitgedraaid’. „Dan blijft die andere variant staan”, zegt hij. De Vries: „Dat is iets waar wij wel van geschrokken zijn.” Kasem noemt dat hij het zelf ook heel moeilijk vindt en er al weken mee zit, maar dat hij het niet kan terugdraaien.

Voorschot

Het gesprek gaat verder over zaken waar De Vries zijn twijfels bij had, over zijn samenwerking met Kasem, maar Kasem weerlegt veel van zijn claims. Het gaat ook over de oplossing rond deze persoon, om zijn dossier af te sluiten, waardoor er geen betalingen meer binnenkomen voor de gewerkte uren. Maar, zegt De Vries, daarmee kan de cliënt ook niet beweren dat sommige betalingen met een andere reden gedaan zijn.

Waar Kasem eerst de omkoping leek toe te geven, zei hij later namelijk dat hij het geld dat de cliënt wilde betalen beschouwde als een voorschot op een openstaande rekening. Het ging om 8000 euro, contant. Advocaten mogen echter niet meer dan 5000 euro contant aannemen, omdat het anders kan gaan om witwassen of heling.

