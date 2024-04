Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sam Hagens niet gecancelled door Vandaag Inside: ‘Niet zoveel aan de hand’

Gecanceld? Sam Hagens denkt van niet. „Ik ben volgende week gewoon weer bij Vandaag Inside. Het was een beetje een samenloop van omstandigheden. Niet zoveel aan de hand”, zei Hagens gisteravond in een nieuwe aflevering van De Oranjezondag.

Verschillende media vroegen zich de afgelopen dagen af of Hagens en zijn collega Merel Ek niet meer welkom waren in Vandaag Inside nadat ze kritiek hadden geleverd op een uitspraak van Derksen over De Hoop. De analist vond dat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid geen pleidooi voor de Friese taal mocht houden, omdat hij niet in Friesland is geboren.

Volgens Hagens is er alleen niets aan de hand en is hij gewoon nog welkom in de de SBS6-talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Dat hij afgelopen week niet te gast was, heeft niets te maken met de rel rondom Kamerlid Habtamu de Hoop, aldus de analist.

Belerend

Of René van der Gijp het met Hagens eens is dat er ‘niet zoveel aan de hand is’, is een ander verhaal. „Ik ben allergisch voor belerend toegesproken te worden. Zodra iemand dat doet, zeg ik: ‘Hallo, even anders nu’”, zei hij vorige week in RTL Boulevard.

Hij vervolgde: „Ik ga iemand toch niet belerend toespreken? Daar heb ik totaal geen behoefte aan. Vooral Sam en daarna ook Lilian Marijnissen, toen dacht ik: nou, daarom had ik er altijd zo’n hekel aan als ze achter de microfoon stond in de Tweede Kamer, omdat ze zo sprak. Dat toontje stond me totaal niet aan.”

Discriminatie

Voor de Friese tak van de website discriminatie.nl is er echter wél meer aan de hand. De website heeft aangekondigd aangifte te willen doen wegens discriminatie. Niet tegen Hagens, maar wel tegen Derksen.

„Zo’n 95 procent van de mensen zegt dat de uitspraken te ver gaan. Als kenniscentrum ga je stuiteren bij dit soort uitspraken over of iemand, op basis van zijn uiterlijk, wel of niet Fries is. En het is niet de eerste keer van Johan Derksen. Op een gegeven moment is het genoeg”, kondigde directeur Mirka Antolovic afgelopen week aan.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, staat achter de aangifte. „Er kijken 1,5 miljoen mensen naar dit programma en bij populariteit hoort ook verantwoordelijk gedrag”, zei hij eerder deze week bij de NOS. „Mensen denken: als Derksen het kan zeggen en als omstanders aan tafel lachen, dan kan ik het ook zeggen, en hoef ik niet in te grijpen als het gebeurt. Daarom trek ik zo zwaar aan de bel.”

Reacties