René van der Gijp sneert naar Sam Hagens en Lillian Marijnissen: ‘Belerend’

René van der Gijp sneerde gisteravond in Vandaag Inside richting VI-gasten Sam Hagens en Lilian Marijnissen. De belerende toon die zij richting Johan Derksen aansloegen, staat hem namelijk helemaal niet aan.

Begin deze week zorgde Johan Derksen weer eens voor de nodige ophef. Zijn opmerking over Kamerlid Habtamu de Hoop maakte nogal wat los en De Hoop sprak zich uit over deze racistische opmerking.

Lilian Marijnissen en Sam Hagens kritisch richting Johan Derksen

Bekend en onbekend Nederland vond er wat van en ook een hoop politici spraken zich kritisch uit over de woorden van Derksen. Woensdag spraken ook VI-gasten Sam Hagens en Lillian Marijnissen Derksen toe. Hagens probeerde bij Derksen een excuus af te dwingen. Iets dat Derksen zelf weigert. Hij legde uit dat hij zijn opmerking helemaal niet racistisch bedoeld had.

Gisteravond kwam (hoe kon het ook anders) bij Vandaag Inside opnieuw deze ophef ter sprake. Wilfred Genee en René van der Gijp steunden hun collega. Zij hadden tijdens de uitzending ook niet het idee dat Derksen het racistisch bedoelde.

René van der Gijp valt over belerende toon

Maar Van der Gijp snauwde in RTL Boulevard en gisteravond ook bij VI richting collega Hagens en Marijnissen. Want Van der Gijp kan de belerende toon van de twee VI-gezichten niet uitstaan. „Ik ben allergisch voor belerend toegesproken te worden. Zodra iemand dat doet, zeg ik: ‘Hallo, even anders nu’.”

Hij vervolgt: „Ik ga iemand toch niet belerend toespreken? Daar heb ik totaal geen behoefte aan. Vooral Sam en daarna ook Lilian Marijnissen, toen dacht ik: nou, daarom had ik er altijd zo’n hekel aan als ze achter de microfoon stond in de Tweede Kamer, omdat ze zo sprak. Dat toontje stond me totaal niet aan.”

Excuus Derksen in Vandaag Inside

Tafelgast en Telegraaf-journalist Wouter de Winther vraagt zich af waarom Van der Gijp dat niet tegen Marijnissen heeft gezegd. Maar daar had Van der Gijp geen behoefte aan.

De Winther probeerde ook bij Derksen los te peuteren waarom hij weigert om zijn excuses aan te bieden. Maar die houdt eveneens voet bij stuk. „Kom, laten we erover ophouden, joh, over die onzin”, sprak Van der Gijp tegen Genee.

