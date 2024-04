Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is er uiteindelijk gebeurd met stalker Martha uit Baby Reindeer?

De Netflix-serie Baby Reindeer is ontzettend populair en dat heeft alles te maken met het bizarre waargebeurde verhaal dat nagespeeld wordt. Het verhaal volgt Donny, die gestalkt wordt door een vrouw genaamd Martha. Het verhaal is gebaseerd op echte gebeurtenissen, dus hoe is het de echte Martha vergaan?

Onze collega’s van NSMBL vertelden al eerder waar de serie Baby Reindeer over gaat. Wil je weten wat er is gebeurd met Martha? Blijf dan vooral nog even plakken.

Hoe loopt met af met stalker Martha in Baby Reindeer?

Spoiler: in de laatste aflevering van Baby Reindeer zie je dat Martha gearresteerd wordt, nadat ze een bedreigende voicemail heeft ingesproken. In deze voicemail zegt ze dat ze weleens iemand zou kunnen neersteken. Martha moet dan 9 maanden de gevangenis in en krijgt ook een straatverbod van 5 jaar, wat betekent dat ze niet in de buurt van Donny mag komen.

Heet de echte stalker ook Martha?

Het verhaal Baby Reindeer is waargebeurd en Richard Gadd heeft het meegemaakt. Richard is comedian en hij speelt zelf ook de hoofdrol in de serie, dan wel met een andere naam. Hij ontmoette zijn stalker in de bar waar hij werkte en dat ging van kwaad tot erger. Heel veel is hetzelfde als toen: zelfs alle berichten die je voorbij ziet komen, dat zijn de echte berichten die Richard ooit van zijn stalker heeft gekregen. De stalker heet Martha in de serie, maar wie was de echte ‘Martha?’

Dat blijft dan weer opvallend geheim. „We hebben er alles aan gedaan om er een ander personage van te maken, dat ik denk dat ze zichzelf niet zou herkennen”, onthult Richard in een interview met GQ. Ook wil hij haar niet afschilderen als monster, omdat dit stalkerige gedrag een gevolg is van het feit dat ze mentaal niet helemaal in orde is. Er zijn geen winnaars in dit verhaal, alleen verliezers. Ook de serie laat dat goed zien, zo vertelt ‘Martha’, gespeeld door actrice Jessica Gunning. „Je ziet twee mensen die een beetje de weg kwijt zijn en dat komt zo goed over op beeld.”

https://www.metronieuws.nl/entertainment/films-series/2024/04/serie-maxima-willem-alexander-videoland/

Vorige Volgende

Reacties