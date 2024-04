Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pauline Wingelaar mee naar waarzegster in Chateau Meiland VIPS: ‘Mijn hart klopt in mijn keel’

De familie Meiland ontvangt weer twee nieuwe gasten in hun Code Rosé-pension. Dit keer zijn Pauline Wingelaar uit Echte Gooische Moeders en zanger Dave von Raven op bezoek in Chateau Meiland VIPS.

Bij oppervlakkige gesprekken blijft het niet in Code Rosé: de twee doen gauw al een boekje open over moeilijke momenten in hun leven. Zo heeft Pauline een dekentje met zich mee genomen. „Ik heb een stilgeboren dochtertje gehad. Dit is het dekentje waar mijn dochtertje in heeft gelegen. Dus dit heb ik altijd graag bij me als ik alleen ben. Zij is mijn beschermengeltje”, legt ze uit.

Chateau Meiland VIPS

Martien Meiland snapt het „helemaal” dat Pauline het dekentje heeft meegenomen. „Dan heb je toch het gevoel dat ze bij je is.” Daarop knikt Pauline instemmend. Ondanks het verdriet zou de Echte Gooische Moeder graag nog een kindje willen.

Erica en Montana Meiland besluiten daarom Pauline mee te nemen naar een waarzegster. Iets wat Pauline best wel „spannend” vindt, zo geeft ze in de autorit er naartoe aan. „Ergens ben ik angstig voor nog een baby, maar diep in mijn hart zou ik graag nog een baby willen mogen krijgen.” Eenmaal ter plekke stelt de waarzegster haar gerust: „We gaan geen enge dingen doen, het wordt alleen maar hartstikke leuk.”

Waarzegster

De waarzegster trekt de kaarten die de toekomst van Pauline haar gezin zouden moeten vertellen. „Ik zie direct dat er vertrouwen is in een nieuw begin. Maar je zit nog in een afsluiting en dat heeft met een gemis en een verlies te maken.”

Vervolgens vraagt de waarzegster of Pauline het gevoel heeft dat haar stilgeboren kindje nog bij haar is. Pauline kinkt, die toegeeft dat haar hart in haar keel klopt. „Ze komt gewoon terug”, vervolgt de waarzegster. „Ik voel het zieltje om jou heen hangen, maar ik voel ook dat ze weer terugkomt. Ik krijg er kippenvel van. In mijn hoofd word ik er dizzy van.”

Hierop binnen de tranen te vloeien bij Pauline. Ook Erica en Montana kunnen hun emoties niet verbergen. „Ik ben altijd heel stoer en ik kan er goed over praten. Maar het verdriet heb ik in bed als ik alleen ben.”

Chateau Meiland VIPS kijk je terug via KIJK.

Reacties