#349 ‘Ik walg van die vent’

Maud heeft haar droombruidsjurk gevonden! Ook heeft ze eindelijk haar hand uit het gips. Daarnaast is ze druk bezig met het organiseren van Liam zijn eerste verjaardag. Haar schoonmoeder heeft wederom overal een duidelijke mening over en dat zorgt voor flink wat discussie. Ondertussen krijgt ze nog steeds appjes van die irritante enge Bart.

Bah, ik voel gelijk een naar gevoel in mijn buik, ik vertrouw deze man voor geen meter. Direct app ik Jessie: „Het zal toch niet zo zijn dat hij nog ergens rare foto’s van mij heeft?”

Volgens Jessie hoef ik me niet zo druk te maken. „Wat een walgelijke vent is het. Hij wil gewoon aandacht, negatieve aandacht.” Ze geeft het advies om hem te negeren.

Toch zit het me niet lekker. Ik heb zijn berichtjes genegeerd en ik hou me verder vooral bezig met het regelen van Liams verjaardag. Gio was laat thuis en ik ben alvast eerder naar bed gegaan. De volgende ochtend schrok ik veel te laat wakker. Ik heb zelfs door mijn wekker heen geslapen! Of nouja, mijn wekker is wel gegaan, maar ik heb hem niet gehoord en Gio heeft hem uitgezet. Normaal is hij ‘s ochtends altijd wel vrolijk, maar ik merk direct dat er iets is.

Ik probeer te vissen naar zijn etentje van gisteren, maar dat schijnt juist heel gezellig te zijn geweest. Terwijl ik koffie sta te maken, vraagt hij ineens: „Hoe gaat het eigenlijk met Bart? Jij spreekt hem nog wel toch?”

Ik voel dat mijn wangen rood worden. Ik heb Gio nog niet verteld over zijn appjes en snap niet waar deze vraag vandaan komt. „Bart, hoe kom je daar nou ineens bij?” Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen en op dit moment voelt elk antwoord fout.

Aan Gio’s blik zie ik dat hij woest is. Ik weet niet waarom, maar in plaats van Gio te beantwoorden, pak ik mijn telefoon en zie ik dat er meerdere notificaties zijn. Waaronder één van Bart. „Ben je het soms vergeten, schoonheid?”, staat er.

“What the fuck!”, roep ik uit paniek. Ineens valt het kwartje, Gio moet dit hebben gezien toen hij mijn wekker heeft uitgezet. De woorden ‘ik kan het uitleggen’ hebben nog nooit zo fout geklonken.

„Maud, doe niet zo moeilijk. Zeg gewoon wat er is, waarom app je met Bart? Hebben jullie gezoend?! Speelt er iets tussen jullie?” Op dat moment kan ik mijn emoties niet onder controle houden. Ik ben boos op Bart, ik walg van die vent! En ondertussen ben ik ook boos op Gio. „We gaan trouwen! Wat denk je wel niet van me? Dat ik zo maar met een ander loop te tongen? Vertrouw je me niet?”, schreeuw ik hem toe.

„Tuurlijk, maak maar van jouw probleem mijn probleem”, zegt Gio op een rustige toon. Op dat moment begint ook Liam te huilen en ik zie dat ik over tien minuten bij het consultatiebureau moet zijn. Zowel Liam en ik zijn nog in onze pyjama. „Bart is een creep, ik hoef niks van hem. Ik leg het je zo allemaal uit”, roep ik, terwijl ik naar de badkamer ren.

Eenmaal in de auto zit ik met een steen in mijn maag. Gio weet wat er zich in het verleden heeft afgespeeld met Levi. Ik had hem misschien ook gewoon moeten vertellen dat Bart mij aan het appen was. Nu lijkt het net alsof ik iets verberg.

Bij het consultatiebureau is gelukkig alles goed. We zijn de deur nog niet uit en mijn schoonmoeder belt. Dat is het laatste waar ik zin in heb, ik bel haar later wel terug.

Als ik thuiskom, is Gio driftig bezig met een grote schoonmaak. Ik ken hem langer dan vandaag, schoonmaken is zijn uitlaatklep. Als ik hem zo zie, breekt mijn hart. Ik ben gek op hem en het laatste wat ik wil is ruzie over een of andere eikel. „Hier, kijk maar. Je kan alles zelf lezen. Bart valt mij lastig!”, roep ik enigszins geëmotioneerd. Ik probeer Gio duidelijk te maken dat ik niks voor hem te verbergen heb.

„Blijkbaar dus wel Maud, anders had je dit wel eerder verteld”, zegt hij boos terwijl hij zijn jas pakt en naar de voordeur loopt…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

