Kijkers Chateau Meiland ‘genieten’ van aankleding Code Rosé: ‘Duurbetaalde parenclub’

Tv-kijkers staren al wékenlang naar de wat tumultueuze verbouwing die gaande is in Chateau Meiland. De zoveelste verbouwing in de jarenlange SBS6-reeks. Maar gisteravond waren ‘we’ eindelijk toe aan de aankleding van hun nieuwste onderkomen, pension Code Rosé in Noordwijk. En daar vonden heel wat kijkers nogal iets van.

„Net nu het pensioen bijna af is, zijn de slopers begonnen met het afbreken van de aanbouw aan de achterkant”, klinkt de voice-over bij de start van Chateau Meiland. Daar zegt de stem nogal wat. ‘Bijna af’ is nogal een understatement. Als je als kijker van het reality-programma zelf in die situatie zou zitten, zou ‘handen in het haar’ behoorlijk passend zijn. Het is een bende. En dat terwijl de familie en vrienden op het punt staan om in Code Rosé te komen proefslapen.

Race tegen de klok in Chateau Meiland

De familie Meiland draait daar de handen echter, zoals we gewend zijn, niet voor om. Een heel peloton ‘laatste klusjes’-mensen wordt aangerukt voor alles wat nog moet gebeuren. En dat is nogal wat. Het werd bij Chateau Meiland gisteravond een race tegen de klok waar je moe van werd om naar te kijken. En dan zit je nog veilig thuis op de bank. Terwijl vader Martien Meiland de gordijnen staat op te hangen, is moeder Erika Renkema nog steeds een container („de elfde”) aan het volgooien. Zoiets. En dat terwijl werknemers overal in het hotel (volgens de website ‘een boutique zelfservice pension, van check-in tot check-out!’) nog kwasten en timmeren. Met een grote vloek holt Martien Meiland af en toe een onderkomen uit, bij een geluidje hier of een klap daar: „Ik ga weg hier.”



Code Rosé in werkelijkheid al lang open

Ondertussen is het in Chateau Meiland ook nog eens een komen en gaan van leveranciers. Tussen alle last minute-werkzaamheden door wordt er bijvoorbeeld ook nog een complete pallet wijn – uiteraard – geleverd.

Eigenlijk is het kijken naar deze taferelen bijzonder. Code Rosé draait in werkelijkheid namelijk al lang, terwijl tv-kijkers – gisteren weer bijna 800.000 – naar een puinzooi zitten te staren. Het pension aan de kust is een succes, want qua boekingen loopt het storm. Journalist Marlies Vording had onlangs een wat mindere ervaring. Zij hield als gast een heuse undercover-operatie in het familie Meiland-vakantiepand en schreef in De Telegraaf onder meer: „Wel een panterprintplafond in de hal, maar nauwelijks stopcontacten op de kamer. Volop ’wijnen, wijnen, wijnen’ in de foyer, maar geen koelkast om ze koud te houden. Wel shampoo, maar geen handzeep.” Het viel haar op dat de familie Meiland weinig in Code Rosé aanwezig was, terwijl gasten het pension vooral als fan boeken.

Verrassend einde Chateau Meiland

Maar goed, op tv is het dus nog klussen, klussen, klussen. Tv-kijkende twitteraars of twitterende tv-kijkers hebben daarover zoals altijd van alles op te merken. „Papieren van de ramen halen en dan meteen de gordijnen ophangen? Niet eerst even die ramen lappen?”, klinkt het bijvoorbeeld. Dat zemen kan ondertussen natuurlijk best gebeurd zijn, maar uit de montage van Chateau Meiland zijn verdwenen. Aan de andere kant wordt de kunst van inrichten van met name Martien Meiland geroemd. Zo vindt ene Arjan: „Oké, ik vind Martien een gillende keukenmeid die harder krijst dan een papegaai, maar ik moet hem wel meegeven dat hij stijl heeft qua inrichten van een pand.”

En die stijl, tja, die is nogal uitbundig. Veel kijkers van Chateau Meiland vinden dat Code Rosé toch echt iets weg heeft van een bordeel. Of duurbetaalde parenclub. Of dat het voor wat betreft de uitstraling ook werd? We weten het niet… De reeks eindigde gisteravond namelijk nogal verrassend met de woorden: „Volgend seizoen…” Voorlopig – tot eind augustus – moeten we het even doen met de mening van de kijkers over Code Rosé:



Tip: mocht u logeren daar,ga niet bij het raam zitten,of u moet uw geld terug willen 'verdienen' 😇#chateaumeiland — 🦩 Vonne 🦩 🏁 🐶🐱 (@VonneMons) July 3, 2023



Vind je het gek dat die honden gestoord zijn? #chateaumeiland — Elly van Asperen (@EllyDriebergen) July 3, 2023



Aan de ene kant leuk,mooi,een soort duur betaalde parenclub. Totaal geen pension vibe.

De volgende eigenaar zal heel wat te klussen hebben.#chateauMeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) July 3, 2023



Ik zit totaal perplex te kijken hoe ze ‘afstylen’, terwijl er nog geschilderd moet worden. Boren naast de nieuwe gordijnen, met de vieze werkkleding op de nieuwe meubels en maar naar elkaar schreeuwen! 😂😂😂#chateaumeiland — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) July 3, 2023



Jezussssss, haal anders een strijkbout over dat schilderij.#chateaumeiland pic.twitter.com/VJ9xn9RtOG — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ  (@Gravin_Raaf_) July 3, 2023



Wat donker allemaal🤢lijkt wel een bordeel#chateaumeiland — AnnaPoulain28 (@AnnPoulain28) July 3, 2023

Chateau Meiland terugkijken kan via KIJK.nl.