Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-kijkers krijgen kriebels van ‘smeerlap’ Swen: ‘Heb gevraagd om vrouw met dikke kont’

Lang Leve de Liefde-kandidaat Swen (25) maakt geen geheim van zijn wensen en behoeften. Zo zoekt hij een vrouw met een grote kont, waar hij veelvuldig aan mag zitten. Maar van die pikante praat wordt Jaimie (21) niet echt warm in LLDL. En ook kijkers krijgen een beetje de kriebels van de uitspraken van Swen.

Swen uit Appeldoorn introduceert zichzelf aan het begin van het programma. En door zijn kledingkeuze en uiterlijk, heeft niet iedereen de juiste indruk van hem, legt hij zelf uit. „Vrouwen gaan ervan uit dat ik iemand ben die hen niet zo goed zal behandelen.” Maar dat is niet het geval, volgens Swen. Hij is een lieve en zorgzame jongen, met een stoer randje.

Ook noemt hij zijn wensenlijstje op. „Ik zoek een vrouw met een grote kont en een zumba-gezicht. Ik moet wel naar een vrouw kijken en denken: ‘Ik wil je opeten’, ‘ik wil je zoenen’. Ik moet goed kunnen praten met een vrouw, maar als daar geen seks bij komt kijken, kan ik net zo goed bij mijn moeder op de koffie komen. Als ik iemand leuk vind, dan spring ik bovenop je en kus ik je helemaal plat.” Eerder hadden LLDL-kandidaten Sina en Arie een gemeenschappelijke interesse voor pikante onthullingen. En Wieger en Peggy gaven elkaar ongegeneerd een lapdance.

Aan de 21-jarige Jaimie uit Hoofdorp, die je wellicht ook kunt kennen van Dreamschool, om te kijken of ze daar wel allemaal aan voldoet. Nadat Swen heeft verteld dat hij een hele goede steigerbouwer is, schat hij zijn date drie jaartjes ouder. „Dus eigenlijk zeg ik dat je een oude kop hebt”, aldus Swen.

Swen wil een vrouw met een dikke kont

Later vraagt Swen of Jaimie van fysieke aanraking houdt. Waarna zij uitlegt dat ze bepaalde grenzen heeft. „Ik ben niet van de hele dag aanraken, knuffelen, ik houd daar echt niet van. Of hand in hand door de stad lopen en helemaal klef.”

Maar Swen eist dat er geknuffeld wordt in zijn relatie. „Ik ga niet voor je liegen, ik heb gevraagd om een vrouw met een dikke kont. Dat is iets waar ik ook binnen een relatie graag aan mag zitten.”

Ongemakkelijke uitspraken in Lang Leve de Liefde

Ook vertelt de steigerbouwer dat hij met zichzelf de afspraak heeft gemaakt dat hij in het bed van de LLDL-villa gaat slapen. „Van naast mij liggen, word je niet meteen zwanger hoor.” Maar Jaimie ziet dat niet zitten en gaat op de bank liggen.

Als de twee aan het avondeten beginnen, vindt Swen het wel erg stil aan tafel. Jaimie vindt dat wel prettig, maar Swen niet. En als Jaimie uiteindelijk ligt te slapen, neemt Swen even de vragen door die in de vragenpot zitten én beantwoordt ze in z’n eentje.

In het voorstukje van de volgende aflevering legt Swen nogmaals uit dat hij wel graag aan zijn potentiële partner zit. „Ik ben wel een beetje een smeerlap. Ik heb niks aan een grote kont als ik er niet aan mag zitten. Snap je wat ik bedoel?” Jaimie begrijpt zichtbaar wel wat Swen bedoelt, maar of zij er ook zo over denkt…

Overigens kregen kijkers ook van de 24 uurs-date van de andere kandidaten, Henk en Songul, de kriebels. Vooral de uitspraken van Henk zorgden voor ongemakkelijke televisie. Henk omschrijft zichzelf als een echte romanticus. Maar deed ook uitspraken als: „Ik heb liever een biefstuk dan een speklap”, over het postuur van zijn potentiële vrouw. En sprak vrij onverwachts tegen zijn date: „Jij bent wel kinky, jij bent heel ondeugend.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ik heb niks aan een grote kont, als ik er niet aan mag zitten. Snap je wat ik bedoel?’ Ja, we snappen dat, ouwe peuteraar. Viespeuk.#lldl#langlevedeliefde — Captain Cat (@captncd) April 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sven zijn date staat nog niet echt in de stijgers #langlevedeliefde — gerretje (@gerretje85) April 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg, steigerbouwer. Hoe vind je zelf dat het gaat? #LLDL #LangLeveDeLiefde — Work of Ard (@ardvdw2) April 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Binnen twee minuten hoor ik de jonge man zeggen: ‘Jij bent niet dun.’ en de oudere man: ‘Ik heb liever een speklap dan een biefstuk.’ Zulke dingen zeg je nooit tegen een vrouw, tenzij je meteen gedumpt wil worden. #lldl #langlevedeliefde — Roelofs (@Roelofstv) April 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

sven deed zich voor als übermacho met zn, als ik iemand vindt moet er wel geneukt worden” anders kan ik net zo goed bij mn moeder op de koffie”

Nu blijkt het gewoon een zenuwachtig zacht ei” ja kans verkeken #Sodemieterop #ouweviespeuk #LLDL #Langlevedeliefde — Roy Den Breejen (@GewoonRoy88) April 1, 2024

Je kijk Lang Leve de Liefde terug via KIJK.

Reacties