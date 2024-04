Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alisha laat Eindhoven achter in Kopen Zonder Kijken: ‘Traantje om gelaten’

Tilburg of Eindhoven? Dat is het dilemma waar de 28-jarige Alisha en de 30-jarige Noud voor staan in een nieuwe Kopen Zonder Kijken. Makelaar Alex van Keulen staat hierdoor voor een groot dilemma: in welke stad gaat hij een woning zoeken?

„Het is best wel lastig om samen een huis te zoeken als de een voorkeur heeft voor Tilburg en de ander voor Eindhoven”, concludeert Noud.

Kopen Zonder Kijken

Kopen Zonder Kijken-presentator Martijn Krabbé noemt het zelfs „ons grootste probleem voor de komende maanden”. Als hij vraagt of Alisha eventueel Eindhoven zou willen verlaten, zegt ze vastbesloten nee. „Maar goed, je kiest uiteindelijk voor elkaar. Voor Noud kiezen, betekent indirect ook voor Tilburg kiezen. Maar ik heb alles in Eindhoven: mijn familie, mijn vrienden en werk. Ik woon hier al heel mijn leven.”

Voor Noud is het hetzelfde verhaal: „Ik heb eigenlijk alles in Tilburg.”



Pffff. Tjonge jonge. Wat een dilemma. Zij wil in Eindhoven wonen en hij in Tilburg. Afstand van amper 30 km. Dussss….

Ergens tussenin of zo?

Ik ben benieuwd waar ze uiteindelijk gaan wonen.#kzk — Jeanne🚶‍♀️🎒🥾 (@JeannevanH) April 1, 2024

Ruimte, luxe en locatie

Toch gaan Alex van Keulen, klusheld Bob Sikkes en interieurexpert Roos Reedijk de uitdaging aan. Ze gaan op bezoek bij het Brabantse stel om hun wensen voor een nieuwe woning te bespreken. En ze hebben nogal wat wensen: zo willen ze graag een sfeervolle straat en een woning van minimaal 120 vierkante meter. „Ruimte, luxe en locatie zijn de drie belangrijkste factoren voor de prijs van een woning”, tempert Van Keulen de verwachtingen.



Piepjong stel wil een ouwelullenhuis van 120 m2. Wat een eisen allemaal. Jezus, ik woon op 40 vierkante meter met gedeelde badkamer. Het houdt me jong, zal ik maar denken #kopenzonderkijken #kzk — Ilonka Leenheer 💎 (@IlonkaLeenheer) April 1, 2024



#kopenzonderkijken #KZK #kzk die jongelui hebben best veel eisen! Toen ik die leeftijd had was ik blij dat we een kleine parterre hadden. Sterker denk dat er duizenden stellen zijn die blij zouden zijn met een klein #appartement/ #huis #kopenzondereisen #woningnood — 🇳🇱billy63 🇳🇱 (@billy6318) April 1, 2024

„Stel, ik kan een mooier huis voor minder geld in Tilburg kopen?”, vraagt de makelaar vervolgens. „Dan gaan we in Tilburg wonen. Ik kies uiteindelijk voor Noud”, besluit Alisha.

Tilburg

En Tilburg wordt het dan ook uiteindelijk. Tien dagen voor de concessieklok heeft Van Keulen een huis gevonden. In Tilburg. „Het is Tilburg, schat!”, roept Noud uitgelaten als hij zijn blinddoek afdoet.

Het stel maakt een rondje door het huis, waarna Alisha enigszins opgelucht kan ademhalen. „En dan ben ik ook blij. Ik denk wel dat ik dit een paar weken moet laten landen.”

‘Rauw op mijn dak’

Na drie weken zoekt Krabbé het stel dan weer op om te kijken hoe het met ze gaat. Noud zat meteen op zijn plek, maar Alisha heeft wel even moeten wennen, vertelt ze eerlijk aan de Kopen Zonder Kijken-presentator. „Toen ik net te horen kreeg dat we in Tilburg gingen wonen, viel het rauw op mijn dak. Thuis heb ik echt wel een traantje gelaten. Alle emotie kwam eruit. Maar de verhuizing komt dichterbij en daar willen we op een positieve manier naartoe gaan werken. We hebben een huis en dat was uiteindelijk het doel.”

Kopen Zonder Kijken kijk je terug via Videoland.

